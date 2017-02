नई दिल्ली: घर में लगी आग, दिव्यांग की मौत

मध्य जिले के चांदनी महल इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां के एक फ्लैट में आग लग जाने के बाद 50 साल का एक दिव्यांग व्यक्ति इसलिए बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि परिजनों ने बाहर से फ्लैट का दरवाजा बंद कर दिया था। पुलिस ने उसे बाहर निकलने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक जिंदा जलने से उसकी मौत हो चुकी थी। चांदनी महल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी जिले के पहाड़गंज में दो महीने पहले एक महिला अपनी विकलांग बेटी को घर में छोड़ बाहर से दरवाजे में ताला लगाकर किसी काम से बाजार गई थी। तभी अचानक घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से किशोरी की जिंदा जलने से मौत हो गई थी।

ताजा घटना में चांदनी महल निवासी इकबाल पैरों और हाथों से विकलांग था। वह चांदनी महल थाने के पीछे गली अब्दुला में पत्नी व तीन बच्चों के साथ रहता था। शुक्रवार की रात उसकी पत्नी के मायके में कोई आयोजन था और इकबाल को घर में छोड़ उसकी पत्नी बाहर से दरवाजा बंद कर तीनों बच्चों को लेकर मायके गई थी। रात साढ़े 11 बजे अचानक घर में आग लग गई। आग जब पूरी तरह फैल गई, तो धुआं निकलने से पड़ोस के लोगों को इसकी जानकारी मिली। घटना की सूचना तुरंत पुलिस व फायर बिग्रेड को दी गई। पुलिस जब तक ताला तोड़कर घर में दाखिल हुई, तब तक इकबाल की मौत हो चुकी थी और घर का सारा सामान भी जल चुका था। फायर बिग्रेड कर्मियों को आग बुझाने में डेढ़ घंटा लगा। कमरे में इलेक्ट्रिक हीटर भी रखा मिला है। पुलिस को शक है कि हीटर या किसी दूसरी जगह पर शॉर्ट सर्किट होने से ही घर में आग लगी।

गडकरी के निजी सचिव की इनोवा कार चोरी राजधानी के नई दिल्ली जैसे बेहद सुरक्षित जिले में भी वाहनों की चोरी होने लगी है। शुक्रवार देर रात पंडारा रोड पर रह रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अतिरिक्त निजी सचिव के सरकारी आवास के बाहर खड़ी इनोवा कार चोरी हो गई। शनिवार सुबह चालक को घटना के बारे में जानकारी मिली। तिलक मार्ग थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, जांच में जिला पुलिस के अलावा अपराध शाखा को भी लगा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव मनोज कुमार पंडारा रोड पर सरकारी आवास में रहते हैं। उन्होंने मंत्रालय के खर्चे पर इनोवा कार किराए पर ले रखी थी। यह इनोवा कार 2014 मॉडल की थी। शुक्रवार रात कार को कालोनी के अंदर खड़ी कर चालक मनोज कुमार के आवास में आकर सो गया था। देर रात चोर इनोवा चोरी कर ले कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि कालोनी में रात में सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी रहती है। शायद वे सो गए होंगे और उसी दौरान चोर कार ले भागे।

2005 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट: 2 आरोपी बरी, तारिक अहमद डार को 10 साल की सजा

First Published on February 19, 2017 3:04 am