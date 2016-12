बस में मनचलों ने मचाया हुड़दंग

राजधानी दिल्ली में पुलिस मुख्यालय से कुछ ही दूर हटकर आइटीओ बस स्टेंड के सामने युवकों के एक ग्रुप ने डीटीसी बस में जमकर गुंडागर्दी की। युवकों ने कंडक्टर को पीटा और बस में पत्थरबाजी की जिससे बस मे सवार कई यात्री घायल हो गए। इस घटना का वीडियो एक दिन बाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि रविवार को बस में कुछ मनचलों का एक समूह महिलाओं और लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा था। दिल्ली कलस्टर की इस बस के कंडक्टर ने विरोध किया तो उन लोगों ने कंडक्टर को जमकर पीट दिया। कुछ दूसरे लोगों ने जब इस बात का विरोध किया तो उन लोगों ने बस से उतरकर बस पर जमकर पत्थरबाजी की जिससे बस के शीशे चकनाचूर हो गए और कांच लगने से कई यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ देर के लिए वहां अफरा-तफरी मच गई पर पुलिस मुख्यालय के सामने होने के बाद कोई पुलिस वाले वारदात की जगह नहीं पहुंचे सके।

इंदिरा गांधी अंतरराष्टÑीय हवाई अड्डे से 453 ग्राम सोना बरामदनोटबंदी के बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में हर दिन छापेमारी में नोटों और सोने की बरामदगी हो रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में एक बार फिर इंदिरा गांधी अंतरराष्टÑीय हवाई अड्डे से 453 ग्राम सोना बरामद किया गया है। इससे पहले भी इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पर छह यात्रियों से 16 किलो सोना बरामद किया गया था। सभी यात्री दुबई से दिल्ली आ रहे थे। जबकि कुछ दिन पहले इसी हवाईअड्डा पर एक यात्री से एक किलो 17 ग्राम सोना भी बरामद किया गया था।

दिल्ली: मोतीबाग इलाके में कार में हुआ महिला के साथ बलात्कार; आरोपी गिरफ्तार

First Published on December 27, 2016 3:56 am