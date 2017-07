इस शौचालय में जाने वाले की तबीयत खराब हो जाए…

आरुष चोपड़ा

‘देख लो यह जामा मस्जिद का इलाका है। हम 32 साल से दिल्ली में हैं। आठ साल की उम्र में दिल्ली आ गए थे और सफाई का जो हाल पहले था, वही आज भी है’। दिल्ली के व्यस्त जामा मस्जिद इलाके में दुकान चलाने वाले ताहिर सफाई के बारे में हाल पूछने पर यही कहते हैं। आप शौचालय के इस्तेमाल के लिए कहां जाते हैं। इस पर ताहिर और उनके साथ बैठे अरमान ने कहा कि मस्जिद का जो शौचालय है वहां जाते हैं। तो क्या एमसीडी का कोई शौचालय नहीं है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि आप खुद जाकर उस शौचालय की हालत देख लीजिए कि क्या वह इस्तेमाल के लायक है। इतनी बदबू आती है कि आप बेहोश हो जाएं। दिल्ली के कई चेहरे हैं। लुटियन वाली नई दिल्ली का इलाका भी है तो चांदनी चौक जैसी पुरानी दिल्ली और बाशिंदों की भीड़ से भरी गलियों वाले इलाके। स्वच्छता अभियान के असर में एक दिल्ली को जितना मिला क्या दूसरी दिल्ली को भी उतना ही मिला? भीड़भाड़ वाली जगह पर सामुदायिक शौचालयों की हालत अगर नहीं सुधरती है तो फिर भारत का एक बड़ा हिस्सा स्वच्छ बनने से बचा रह जाएगा।

जामा मस्जिद के इलाके का एमसीडी का शौचालय स्वच्छ भारत की कहानी खुद बयां करता है। इस पर नशा मुक्ति केंद्र का विज्ञापन तो है लेकिन यह खुले में शौच की मुक्ति का समाधान नहीं देता। इसके आसपास की खाली जगह को लोग पार्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ताहिर बताते हैं कि हम अपने आसपास की सफाई के लिए खुद से पैसे खर्च करते हैं। इलाके के सारे दुकानदार निजी सफाईकर्मी को पैसे देते हैं जिससे थोड़ी राहत रहती है। यहां के बहुत से दुकानदार मीना बाजार के पीछे एक दीवार के सहारे खुले में शौच करते हैं। तो क्या इन लोगों को खुले में डर नहीं लगता। डर…ताहिर के चेहरे पर संशय के भाव थे। जब प्रशासन ही इंतजाम न करे, सरकारी शौचालय की सफाई न हो तो हम क्या करें। हमारी बात छोड़िए कोई भी इंसान चारदीवारी की ओट मिलने पर खुले में क्यों जाएगा।

65 साल के अजमत अली के चेहरे पर पुरानी दिल्ली का अनुभव दिखता है। ये कपड़े के कारोबारी हैं। शौचालय के सवाल पर इन्होंने कहा कि बुरा हाल है। देख लो आस-पास कुछ दिखता है क्या। बस मस्जिद (हॉज मस्जिद) ही जाना पड़ता है। अपने अनुभवों के आधार पर वे कहते हैं कि अगर औपचारिकता निभाते हुए शौचालय का एक ढांचा खड़ा कर भी दिया जाए तो क्या होगा। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है सफाई। बिना सफाई शौचालय का ढांचा किस काम का। गंदा शौचालय तो बीमारियों का घर ही बनेगा। 1951 से दिल्ली के रंग देख रहे अली कहते हैं कि हम तो सरकारी नारे सुनते हुए बूढ़े हो गए और हर नारों की तरह इस शौचालय के नारों का भी हश्र देख रहे हैं।अन्य बाजारों की तुलना करते हुए अजमत अली कहते हैं कि कुछ दिनों पहले वे जंगपुरा के पास भोगल गए थे जहां हालत कुछ ठीक है। थोड़ी दूर से दिल्ली गेट के पास कल्याणपुरी बाजार के सामुदायिक शौचालय का हाल देख लो। कीड़ों को देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

वहीं आजादपुर मेट्रो स्टेशन के पास एमसीडी का शौचालय बदहाली का कीर्तिमान स्थापित करता दिख रहा है। वहां फलों की रेहड़ी लगाने वाले बबलू और ओम प्रकाश का कहना है कि हम या तो डीटीसी डिपो के शौचालय में जाते हैं, नहीं तो मेट्रो परिसर के शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेट्रो में शौचालय इस्तेमाल के पैसे देने पड़ते हैं। वे कहते हैं कि यहां पीछे जो एमसीडी का शौचालय है उसमें प्रवेश करने की हिम्मत इंसानों में तो नहीं होगी।

First Published on July 19, 2017 6:11 am