दिल्ली: युवतियों के दम से पस्त पड़े झपटमार, खदेड़कर दबोचा

दिल्ली के पश्चिम जिला पुलिस ने इलाके की बहादुर युवतियों की मदद से दो बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। महिलाओं ने झपटमारी का विरोध करते हुए दो बदमाशों को खदेड़कर दबोच लिया। दोनों की पहचान सागर प्रसाद और जगदीप सिंह उर्फ बंटी के रूप में हुई है। दोनों दिल्ली के चंद्र विहार के हैं।जिला के पुलिस उपायुक्त के मुताबिक, तिलगनगर पुलिस ने दो युवतियों की मदद से सागर और जगदीप को पकड़ने में कामयाबी पाई। इनके पास से मोबाइल फोन, पर्स और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तिलकनगर, रजौरी गार्डन, निहाल विहार और हरिनगर के पांच मामलों का खुलासा कर लिया है। उपायुक्त के मुताबिक जिले में बढ़ रही वारदात के मद्देनजर पुलिस ने एक मुस्तैद टीम बनाकर इस तरह के मामले का खुलासा करने का बीड़ा उठाया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 25 फरवरी को तिलकनगर की रहने वाली शालू उर्फ शालिनी सुबह पौने नौ बजे हरिनगर डीटीसी डिपो के पास पहुंची, तभी सीआरपीएफ कैंप महावीर नगर के पास उसका पर्स मोटरसाइकिल सवार एक युवक ने झपट लिया।

पर्स झपटते ही शालू ने उसकी मोटरसाइकिल पीछे से पकड़ ली। इस दौरान वह नीचे गिर गई और उसके घुटने सहित शरीर के अन्य भागों में गंभीर चोटें लगीं। उसने बदमाश की मोटरसाइकिल को इस तरह हिलाया कि बदमाश ने संतुलन खो दिया और नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही स्थानीय लोगों की मदद से उसे दबोच लिया गया। इससे पहले श्यामनगर की एक अन्य युवती कनिका ने भी सुभाषनगर मेट्रो स्टेशन के पास जगदीप उर्फ बंटी नाम के बदमाश को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। जगदीप अपने साथियों के साथ कनिका का पर्स झपटने की कोशिश की थी। पूछताछ में सागर ने बताया कि वह जगदीप का साथी है। वे सुबह के समय लोगों से मोबाइल और पर्स लूटते हैं। इन दोनों के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज पाए गए, लेकिन संयोग से दोनों महिलाओं के चंगुल में फंसकर पुलिस के हत्थे चढ़ गए।

First Published on March 1, 2017 4:57 am