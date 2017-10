SHO की कुर्सी पर बैठी राधे मां की तस्वीर वायरल होने के बाद थानेदार समेत छह पुलिसकर्मी लाइनहाजिर

खुद को धर्मगुरु कहने वालीं राधे मां की थाने में खातिरदारी करना दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारियों को महंगा पड़ा है। थाने में उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठाने, स्वागत करने और जयकारे लगाने वाले एसएचओ समेत छह पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। यह कार्रवाई राधे मां के उस विवादित फोटो के वायरल होने के बाद हुई है, जिसमें वह एसएचओ की कुर्सी पर बैठी थीं। जबकि पुलिसवाले उनके आस-पास हाथ जोड़े खड़े थे।

गुरुवार को सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर राधे मां का फोटो वायरल हुआ। रिपोर्ट्स की मानें, तो वह नवरात्र में महाअष्टमी के दिन का था। राधे मां तब दिल्ली के विवेक विहार थाने गई थीं, जहां उनकी खूब खातिरदारी की गई। एसएचओ संजय शर्मा ने उन्हें बैठाने के लिए अपनी कुर्सी तक छोड़ दी। यही नहीं, लाल रंग की चुन्नी गले में डाल कर वह उनके बगल में खड़े हो गए। आगे साथी पुलिसकर्मियों के साथ उनके नाम के जयकारे भी लगाए।

फोटो वायरल होने के कुछ देर बाद ही खबर आई कि संजय शर्मा लाइन हाजिर कर दिए गए। दिल्ली पुलिस के जन सूचना अधिकारी दीपेंद्र पाठक ने इस बारे में बताया कि विवेक विहार के एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनके साथ पांच और पुलिस वालों को भी लाइन हाजिर किया गया है। शाहदरा के एडिशनल डीसीपी ने मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आगे की कार्रवाई जांच के बाद होगी।

Self-styled god woman Radhe Ma welcomed at Police Station incident: 5 more Policemen sent to district lines.

Shahdara Additional DCP has asked for detailed report. Further action will be taken after investigation: Deependra Pathak, Delhi Police PRO

— ANI (@ANI) October 5, 2017