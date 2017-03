दिल्ली विश्वविद्यालय: छात्रावासों ने होली पर लड़कियों के बाहर जाने पर लगाई पाबंदी

दिल्ली विश्वविद्यालय के लड़कियों के दो छात्रावासों ने होली पर उनके बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर छात्राओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इस कदम को ‘मनमाना’ करार दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस फॉर वूमन (आइएसएचडब्ल्यू) ने कहा है कि यह निर्णय छात्रों ‘के हित में’ लिया गया है। आइएसएचडब्ल्यू के नोटिस में कहा गया है, ‘छात्रावास में रहने वालों और महिला अतिथियों को 12 मार्च को रात नौ बजे से 13 मार्च को शाम छह बजे तक परिसर से बाहर जाने या भीतर आने की अनुमति नहीं होगी। 12 मार्च को देर रात बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी और जो छात्राएं होली खेलना चाहती हैं वे छात्रावास परिसर में आवासीय ब्लॉक के बाहर जाकर ऐसा कर सकती हैं।’ इसी तरह, मेघदूत छात्रावास ने एक नोटिस जारी कर वहां रह रही छात्राओं को सूचित किया कि ‘मुख्य द्वार 12 मार्च को सुबह छह बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक बंद रहेगा।’

इस छात्रावास ने ठंडाई के रूप में कोई नशीला पदार्थ’ लेने को लेकर भी प्रतिबंध लगाया है। उसने छात्राओं को 12 मार्च को देर शाम छात्रावास नहीं लौटने की सलाह दी हैं। विश्वविद्यालय छात्रावासों में लड़कियों के लिए भेदभावपूर्ण नियमों के खिलाफ लड़ रहे ‘पिंजड़ा तोड़’ समूह ने कहा, ‘होली के आसपास गलियों में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा एवं उत्पीड़न बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए कुछ नहीं किया गया और इसके बजाए एक बार फिर उनके आने जाने पर मनमाने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।’

First Published on March 13, 2017 12:49 am