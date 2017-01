दिल्ली: पटरी पर नहीं आई रेहड़ी वालों की जिंदगी

सरकार के साथ आस-पास के सभी लोग कह रहे थे कि जल्द ही सबकुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज दो महीने बाद भी हम दो जून की रोटी मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। ओखला के जामिया नगर में सड़क किनारे दुकान लगाने वाली सलमा ने बताया कि नोटबंदी के पहले भी हम जैसे लोगों के लिए जिंदगी बहुत आसान नहीं थी, लेकिन मेहनत करने के बाद थोड़ा खा लेते थे और थोड़ा कल के लिए और आने वाली मुश्किलों के लिए बचा लेते थे। लेकिन अब तो आज का पता नहीं कल के बारे में क्या सोचें। सलमा बताती हैं कि कभी-कभी ग्राहक 2000 के नोट लेकर आते हैं, खुले पैसे न होने के कारण ग्राहक वापस चले जाते हैं। कई बार 2000 के खुले न होने के कारण मैं अपना माला नहीं बेच पाई। बटला हाउस बाजार में फलों का ठेला लगाने वाले अब्दुल मलिक का कहना है कि नोटबंदी के दो महीने के बाद भी बाजार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अमरूद, चीकू जैसे फल भी इस मौसम में नहीं बिक रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है। बाजार में पैसे की कमी होने के कारण सब चीजें महंगी हो गई हैं। अब्दुल बताते हैं कि शुरुआती दिनों में कारोबार तो छोड़िए, नकदी के अभाव में मैं अपने मकान का किराया भी नहीं दे पा रहा था।

वहीं सब्जी बेचने वाले मोहम्मद वसीम जो जाकिर नगर में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं ने बताया कि कारोबार बिलकुल ठप है। पहले के मुकाबले मेरी कमाई में 70 फीसद कमी आई है। वसीम के मुताबिक, जहां पहले 3000 रुपए प्रतिदिन कमा लेते थे आजकल सिर्फ 1000 भी मुश्किल से कमा पाते हैं। नोटबंदी के शुरुआती दिनों में हमारी काफी सब्जियां खराब हो गई थीं क्योंकि खरीदारी बिलकुल ही बंद थी, और नुकसान उठाकर बहुत सस्ते में बेचना पड़ा था। इसी के साथ सर्दी के मौसम में शॉल, स्वेटर, कंबल बेच कर कमाई करने वाले फेरी वाले भी धंधा, मंदा होने का रोना रो रहे हैं। इस मौसम में सबसे अधिक बिकने वाली कपड़ों की दुकानों पर भीड़ बिलकुल आधी है। बच्चों के गर्म कपड़े बेचने वाले शारीक का कहना है कि काम आधे से भी कम हुआ है। नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर ही हुआ है, किसी के पास नकदी ही नहीं है। शारीक ने बताया कि उनके पास स्मार्ट फोन भी नहीं है और वे पेटीएम का प्रयोग करना भी नहीं जानते हैं।

इसी बाजार में कंबल बेचने वाले सैय्यद ऐजाज अली ने बताया कि हम तो गांव के आदमी हैं। हमे पेटीएम पर भरोसा नहीं होता है। ऐजाज आगे सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि यह जल्दबाजी का फैसला है। जिस तरह के हालात सामने आए हैं इससे बैंकों पर भी भरोसा नहीं रहा है। पांच नवंबर को बिहार से दिल्ली आए संजय ने बताया कि वे छोटा-मोटा कारोबार करने के लिए अपने घर से जो पैसे ले कर आए थे वह नोटबंदी के बाद बदलवाने में ही पूरे महीने लग गए। उन्हें रोज के खर्च के लिए पांच सौ के नोट को चार सौ में खुले करवाना पड़ा था।

घरेलू सामग्री की दुकान पर आर्इं एक महिला ग्राहक ने कहा कि हमारा महीने का बजट भी इस नोटबंदी में गड़बड़ा गया है। कुछ चीजें तो मिलती ही नहीं हैं और उलटे चीजें महंगी हो गई हैं। बच्चे रोज पांच-दस रुपए मांगते हैं और हम खुले बचाने के चक्कर में अपने बच्चों को वह भी नहीं दे पा रहे हैं। धनिया, मिर्च की ठेली लगाने वाले अब्दुल्लाह का कहना है कि उन्हें कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। हां, बस वह अभी तक दो हजार का नोट नहीं पा सका है। बाजार में बैठे भिखारी मोइनुद्दीन ने बताया कि लोगों के पास जो खुले पैसे हैं वे उन्हें बचा कर रखने लगे हैं, एक दुकानदार ने उन्हें कंबल दी है लेकिन पैसे कोई नहीं दे पा रहा है। मोइनुद्दीन बताते हैं कि वे बिहार के पूर्णिया जिले से हैं। दिल्ली में जब कोई काम नहीं मिला तो मजबूरी में भीख मांगने लगे। मोइनुद्दीन के पास आधार कार्ड भी नहीं है।

(प्रस्तुति : सदफ खानम/गुलाम हुसैन)

First Published on January 8, 2017 3:32 am