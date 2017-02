दिल्ली: झुग्गी-बस्ती से गिरफ्तार किया गया बलात्कार का आरोपी

हौजखास गांव में नागालैंड की 24 साल की एक महिला के साथ बलात्कार और लूटपाट करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी जनरल उर्फ राजा मूल रूप से राजस्थान के धौलपुर का है और दिल्ली के अर्जुन नगर में रहता है। पेशे से वहीं के एक रेस्टोरेंट में सफाई कर्मचारी आरोपी ने वारदात के समय शराब पी रखी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद उसे धर दबोचा। जिले के उपायुक्त ईश्वर सिंह ने मंगलवार को बताया कि रविवार तड़के पौने तीन बजे पूर्वोत्तर की पीड़ित महिला ने हौजखास पुलिस बूथ में शिकायत दर्ज कराई कि डीयर पार्क के एक पास एक युवक उसे घर तक सुरक्षित पहुंचाने का भरोसा देकर एकांत जगह ले गया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वारदात पार्क के एक सूखे पोखर के पास अंजाम दी गई। विरोध करने पर महिला को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। वारदात के बाद आरोपी ने महिला के सिर पर पत्थर से हमला कर उसे घायल कर दिया था। महिला के सिर से खून बहने पर आरोपी पार्क की दीवार फांदकर फरार हो गया था।

पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद बलात्कार का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। उपायुक्त ने बताया कि बलात्कार और लूटपाट की इस वारदात को चुनौती की तरह लेते हुए पुलिस सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय खुफिया सूत्रों के आधार पर विभिन्न पहलुओं से घटना की जांच कर रही थी। पुलिस ने खुलासे के लिए इलाके के 40 पब और रेस्तरां की रिकॉर्डिंग की जांच की थी। पुलिस ने पार्किंग में काम करने वाले व्यक्तियों, डीयर पार्क के निजी सुरक्षा गार्डों और स्थानीय दुकानदारों से भी घटना के संबध में पूछताछ की थी। महिला हौजखास गांव में अपने दोस्तों और भाई-बहनों की पार्टी से लौट रही थी। महिला के मुताबिक, उस व्यक्ति ने उसे बताया कि उसकी गाड़ी कुछ दूरी पर डीयर पार्क के करीब खड़ी है। इसके बाद आरोपी रास्ता बताने के बहाने महिला को पार्क से सटे एक सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने सभी बिंंदुओं से जांच के बाद सोमवार को सफदरजंग एन्क्लेव की अर्जुन नगर झुग्गी से आरोपी को दबोच लिया।

स्मृति ईरानी की मार्कशीट नहीं होगी सार्वजनिक; दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 22, 2017 3:14 am