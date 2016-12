दिल्ली में ‘आप’ की जंग, BJP ने बदला मुखिया, कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश

सत्तारूढ़ दल को झटका

2015 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में तीसरे नंबर पर पहुंच गई आप ने 2016 में छात्र संघ चुनाव न लड़ना तय किया। इसके इस फैसले को मई में नगर निगमों के 13 सीटों के उपचुनाव के नतीजों से देखा गया जिसमें आप और भाजपा को झटका लगा और दिल्ली में पिछले दो विधानसभा चुनावों में हाशिए पर पहुंच गई कांग्रेस को प्राणवायु देने का काम किया। आप को दूसरा बड़ा झटका अपने मंत्री संदीप कुमार के सेक्स सीडी कांड में फंसने से लगा। खुद आप भ्रष्टाचार के आरोप में एक मंत्री असीम अहमद खान को हटा चुकी थी। झटका तो अनेक मौकों पर लगा लेकिन सबसे बड़ा झटका हाई कोर्ट के चार अगस्त के दिल्ली के अधिकारों से जुड़े फैसले से लगा। हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल को ही दिल्ली का शासक बता दिया। दिल्ली सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

जंग ने चौंकाया

आप सरकार की आंख की किरकिरी बने उपराज्यपाल नजीब जंग ने सभी को चौंकाते हुए 22 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह उन्होंने केंद्र से नाराजगी के बजाए पढ़ने-पढ़ाने की अपनी दुनिया में लौटना बताया। कांग्रेस ने इसे आप और भाजपा के बीच हुए गठबंधन की नतीजा बताया तो आप और भाजपा ने उनका निजी फैसला। अगले उपराज्यपाल की नियुक्ति और उनके फैसले तय करेंगे कि वास्तव में इस्तीफे का कारण क्या था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद उपराज्यपाल जंग ने आप सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल में हुए फैसलों से जुड़ी 400 फाइलों की जांच के लिए पूर्व सीएजी वीके शुंगलू की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की कमेटी बना दी। उसके बाकी दो सदस्य-पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार थे। नवंबर के आखिर में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंप दी है। उपराज्यपाल ने जरूरत के हिसाब से उस रिपोर्ट के आधार पर जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही है।

कांग्रेस में हो रही जान फूंकने की कोशिशइस साल दिल्ली में पार्टी के वोट बैंक बढ़ाने का भाजपा का एक प्रयास भोजपुरी के लोकप्रिय कलाकार मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से हुई लेकिन यह प्रयोग भी देरी से हुआ। अगर विधान सभा सीटों के उपचुनाव नहीं भी होते हैं तो फरवरी-मार्च में दिल्ली की तीनों नगर निगमों के चुनाव तो होंगें ही। तीनों नगर निगमों में दस साल से भाजपा काबिज है। सालों से भाजपा दिल्ली विधानसभा में पराजित हो रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे सातों लोकसभा की सीटों पर जीत हासिल हुई थी लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में उसे महज तीन सीटें मिली। लोकसभा चुनाव के बाद अध्यक्ष बने सतीश उपाध्याय को पहले ही दिन से कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था और हर महीने उनके हटने की खबर आती थी। नगर निगम चुनाव की गंभीरता को देखते हुए आप के नेता निगम सीटों के परिसीमन अपने हिसाब से करवाने के अभियान में लगे रहे हैं।

कांग्रेस में हो रही जान फूंकने की कोशिश

लगातार 15 साल दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस लगातार दो विधानसभा और एक लोकसभा चुनाव में हाशिए पर पहुंच गई। 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने अजय माकन ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की। उसी का नतीजा हुआ कि निगम उपचुनाव में कांग्रेस को 13 में से पांच सीटें मिलीं। कांग्रेस इस प्रयास में पुरजोर लगी हुई है कि किसी तरह निगम चुनावों से पहले विधानसभा के उपचुनाव हो जाएं। एक अच्छी बात हुई कि 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को कांग्रेस ने यूपी में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना कर दिल्ली की राजनीति से अलग कर दिया है।

भाजपा ने बदला मुखिया

प्रदूषण पर राह विषम

अरविंद केजरीवाल के सबसे चहेते अधिकारी राजेंद्र कुमार की सीबीआइ से गिरफ्तारी के बाद दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली वक्फ आयोग में हुई नियुक्तियों की जांच और हाई कोर्ट के फैसले के अनुरूप हर स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर मंत्रियों से अधिकारियों की लड़ाई मुद्दा बना। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए आप सरकार ने एक से 15 जनवरी और दोबारा 15 से 30 अप्रैल तक कारों को सम-विषम पर चलाया। नवंबर में तो हालात इस कदर खराब हो गए कि अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी तरह डेंगू और चिकनगुनिया पर सरकार की निष्क्रियता पर सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ गई। बीआरटी कोरिडोर तोड़ते हुए मंत्री की और सड़क की मरम्मत करने का बड़े पैमाने पर विज्ञापन देने वाली सरकार अदालत की डांट के बाद सजग हो पाई।

21 विधायकों का मामला

इस बार मुख्य सचिव बदलने पर कोई हंगामा नहीं हुआ। नए मुख्य सचिव एमएम कुट्टी कांग्रेस सरकार में सालों शीला दीक्षित के प्रमुख सचिव थे, पर बिना कानून बनाए संसदीय सचिव बनाए गए 21 विधायकों का मामला चुनाव आयोग में अंतिम स्थिति में है। किसी भी दिन उसपर फैसला आ जाएगा।

राष्ट्रपति ने मंज़ूर किया नजीब जंग का इस्तीफा; अनील बैजल हो सकते हैं दिल्ली के नए उपराज्यपाल

First Published on December 29, 2016 3:39 am