दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट: हर चार घंटे में हुआ एक बलात्कार, रोज चोरी हुईं 21 गाड़ियां

दिल्ली: राजपथ की तस्वीर। PTI Photo by Subhav Shukla

राजधानी दिल्ली में पिछले साल के मुकाबले 2016 में कम अपराध हुए। वार्षिक अपराध डेटा की रिपोर्ट के मुताबिक, छेड़छाड़ के मामलों की संख्या 5,328 से 4,005 पर पहुंच गई वहीं लूट या चोरी के मामले 7,141 से गिरकर 4,538 पर पहुंच गए। बलात्कार की बात करें तो 2016 में हर चार घंटे में एक रेप हुआ। 2016 में बलात्कार की 2029 शिकायतें आई वहीं पिछले साल ऐसे मामलों की संख्या 2,069 थी। इस साल के मामलों में से पुलिस ने 1,744 मामलों को सुलझा लिया। हालांकि, इस साल दर्ज होने वाली एफआईआर की संख्या पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रही। पिछले साल 1.81 लाख FIR दर्ज हुई थीं जिनकी संख्या इस साल 1.97 लाख हो गई। यानी पिछले साल के मुकाबले 8.88 प्रतिशत ज्यादा।

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, लूट की शिकायतों में होने वाली कमी के लिए पुलिस नोटबंदी को जिम्मेदार मानती है। क्योंकि आठ नवंबर से 9 दिसंबर के बीच कुल 315 लूट के केस रजिस्टर हुए वहीं इसी वक्त में पिछले साल 561 मामले सामने आए थे।

मर्डर की संख्या में भी गिरावट: दिल्ली में इस साल हत्या के 490 केस रजिस्टर हुए। जिनकी संख्या पिछले साल 530 थी।

वाहन चोरी पर नहीं लग सकी लगाम: बाकी अपराधों को तो पुलिस ने नीचे लाने की पूरी कोशिश की लेकिन दिल्ली में वाहन चोरों पर पुलिस अपना शिकंजा नहीं कस पाई है। इस साल 36,137 वाहन चोरी हुए। जो कि पिछले साल के मुकाबले 5,250 ज्यादा हैं।

इस साल पुलिस को कुछ विवादों का भी सामना करना पड़ा। जिनकी शुरुआत जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगे देश विरोधी नारे से हुई। इसके अलावा JNU के ही लापता छात्र नजीब अहमद को ना ढूंढ पाना भी उस लिस्ट में शामिल है।

इस वक्त की बाकी ताजा खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें

दिल्ली से संबंधित वीडियो देखिए

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 30, 2016 11:43 am