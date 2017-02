दिल्ली के नेहरु प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास गोलियों की आवाज सुनकर लोगों के बीच अफरातफारी मच गई है। मामला दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट का है जहां पर सोमवार की सुबह-सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हो गया। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसवाले भी घायल हो गए है। पुलिस फारार बदमाश को पकड़ने के लिए कई जगहों पर दाबिश दे रही है। पुलिस द्वारा पकड़े गए बदमाश पर 25 हजार रुपए का ईनाम था। पुलिस को खबर मिली थी की ईनामी बदमाश अकबर उर्फ दानिश और आसिफ नेहरु प्लेस इलाके में छिपे हुए है। इसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ने की योजना बनाई।

बदमाशों के ठिकाने पर जैसे ही पुलिस पहुंची तो दोनों बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाना शुरु कर दिया। पुलिस और बदमाशों के बीच काफी समय तक फायरिंग हुई। जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने ईनामी बदमाश दानिश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आसिफ को भी पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह भागने में कामयाब हो गया। पुलिस और बदमाशों की तरफ से करीब 13 राउंड गोलियां चली। फिलहाल पुलिस बदमाश आसिफ को पकड़ने के लिए जगह-जगह छानबीन कर रही है। पुलिस को आशंका थी कि बदमाश के पास हथियार हो सकते है इसलिए पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बदमाशों को पक़डने के लिए उनके ठिकाने पर पहुंची थी। इसके बावजूद दो पुलिसवाले इस मुठभेड़ में घायल हो गए। पुलिसवालों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि पुलिस जल्द ही फरार बदमाश आसिफ को भी पकड़ लेगी।

आपको बता दें कि यह मुठभेड़ उस समय हुई जब मेट्रो शुरु नहीं हुई थी इसलिए वहां पर ज्यादा लोगों की आवाजाही नहीं थी। यदि मेट्रो का परिचालन शुरु होता तो वहां पर कई लोगों को नुकसान पहुंच सकता था। पुलिस ने पूरी योजना के तहत इस मुठभेड़ को अंजाम दिया जिससे कि बिना लोगों को नुकसान हुए ईनामी बदमाश को पकड़ लिया गया।

देखिए वीडियो - अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार पर करोड़ों के फर्जी बिल देने का आरोप; दिल्ली पुलिस ने दिए जांच के आदेश

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 6, 2017 9:21 am