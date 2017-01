चुनौती 2017: दिल्ली पुलिस- साख, तबादला और सवाल

पिछले साल अपोलो जैसे बड़े अस्पताल से किडनी गिरोह का भंडाफोड़ ने पुलिस को जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांसद फूलन देवी हत्याकांड से लेकर स्विटजरलैंड की महिला दूतावास अधिकारी के बलात्कारियों को गिरफ्तार करने जैसे मामले से पीठ थपथपाई वहीं इसी कड़ी में स्पेशल सेल और अपराध शाखा ने आइबी के साथ मिलकर सेना की जासूसी कांड का भंडाफोड़ किया। बीएसफ और छावनी की गतिविधियां वहीं तैनात एक जवान आतंकवादी संगठनों को मुहैया कराने वाले सेना के उस जवान की गिरफ्तारी में पुलिस ने अहम भूमिका निभाकर अपनी साख बरकरार रखने में कामयाब हुई थी। पिछले साल नए आयुक्त आलोक कुमार वर्मा ने बिना कुछ सोचे-समझे सबसे पहले उन इंसपेक्टरों के तबादले का आदेश जारी किया जो लंबे समय से मलाईदार पदों पर विराजमान थे।

इसमें एसएचओ से लेकर अपराध शाखा, सुरक्षा, टैÑफिक, पीसीआर, बटालियन, स्पेशल ब्रांच और पीटीएस जैसे यूनिटों के इंसपेक्टर शामिल थे। इंसपेक्टर के साथ एसीपी और जिले के डीसीपी के भी आनन-फानन में तबादले हुए। इंसपेक्टरों की हुए इस तबदाले के बाद यह कहा गया कि आयुक्त ने पुलिस के तमाम मिथक को तोड़ा वहीं 25 से 30 सालों से प्रोन्नति की बाट जोह रहे 25 हजार से ज्यादा पुलिसवालों को आयुक्त ने प्रोन्नति देकर गृहमंत्री के हाथों अलंकरण समारोह कर नायाब तोहफा देने का भी काम किया।

इन तमाम खुशियों के बीच 2016 पुलिस के लिए तब दुखद और चुनौतियां लेकर आया जब अमन विहार में नाबालिग और मासूम बच्चियों को अगवा कर उसके साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या करने वाले लंबे समय से पुलिस की नजर से बचकर भागते पाए गए थे। इसे निठारी जैसे घृणित कांड से जोड़कर पुलिसिया ढिलाई से जोड़ा जाने लगा। वहीं बुराड़ी में दिनदहाड़े एक महिला को सिरफिरे आशिक ने चाकू मारकर मौत के घाट सुलाने से पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हजार और पांच सौ रुपए की नोटबंदी से आम लोगों में उपजे अंसतोष कहीं उपद्रव और हंगामे का रूप न ले ले इसके लिए भी दिल्ली पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कई मायने में बीता साल चुनौती भरा रहा। सुबह से शाम तक बैंकों के बाहर मुस्तैदी ने पुलिसवालों की नींद हराम कर जहां वे इससे निबटने में सफलता दिखाई वहीं कल्याणपुरी थाने एक पुलिसवाले सहित उन जैसे कइयों का नोटबंदी के दौरान पुराने नोट बदलने के गोरखधंधे में शामिल होने की बात ने किरकिरी करने से भी बच नहीं सकी। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सोनी की खुदकुशी मामले में भी पुलिसिया कार्रवाई पर सवालिया निशान लगे। सबकुछ जानते-समझते, पहले से शिकायत देने के बाबजूद जिस तरह सोनी के गुनहगार अपनी करतूत करते रहे और अंतत: सोनी को खुदकुशी के लिए बाध्य होना पड़ा इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे।

First Published on January 2, 2017 1:01 am