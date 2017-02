राहुल गांधी के बयान पर वेंकैया नायडू का पलटवार, कहा – PM को गधा कह दिए और कितनी आजादी चाहिए

दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में हुई हिंसा और करगिल शहीद की बेटी गुरमेहर कौर द्वारा सोशल मीडिया पर एबीवीपी के खिलाफ की गई कैंपेनिंग से राजनीति माहौल भी गरमा गई है। एक तरफ जहां सरकार के मंत्रियों ने ये सवाल उठाए कि शहीद की बेटी गुरमेहर का दिमाग कौन खराब कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने गुरमेहर का समर्थन किया है। राहुल गांधी के समर्थन वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि कोई भारत में रहकर जम्मू-कश्मीर और बस्तर की आजादी की मांग कैसे कर सकता है। नायडू ने कहा कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन इस तरह अलगाववादियों की तरह बात करने वालों का समर्थन कहां तक जायज है। मंत्री ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर कहा, भारत में पीएम को नाम से बुलाया जाता है, गधा बोला जाता है और कितनी अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए।

No bigger example of freedom of expression than calling your own PM ‘donkey’: Venkaiah Naidu

बता दें कि राहुल गांधी ने गुरमेहर के समर्थन में ट्वीट करके कहा था, ‘डर की तानाशाही के खिलाफ हम अपने छात्रों के साथ हैं। गुस्‍से, असहिष्‍णुता और ज़हालत में उठी हर आवाज के लिए एक गुरमेहर कौर होगी।’ अब इस पूरे मामले में गुरमेहर केंद्र बन गई है। दरअसल, रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के खिलाफ उन्‍होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर एक तख्‍ती के साथ अपनी फोटो पोस्‍ट की थी, जिसमें लिखा था, ‘मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हूं। मैं एबीवीपी से नहीं डरती। मैं अकेली नहीं हूं। भारत का हर छात्र मेरे साथ है। हैशटैग स्टूडेंट्स अगेंस्ट एबीवीपी।’

Against the tyranny of fear we stand with our students.For every voice raised in anger, intolerance &ignorance there will be a Gurmehar Kaur

— Office of RG (@OfficeOfRG) February 27, 2017