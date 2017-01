दिल्ली: एलएनजेपी को देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का किया दावा

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल के अत्याधुनिक आहार विभाग के उद्घाटन पर कहा कि सरकार इस अस्पताल को देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्लीवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में पीछे नहीं है। जगह-जगह खुल रहा मोहल्ला क्लीनिक एक ऐसी व्यवस्था है, जिससे लोगों को अपने घरों के करीब ही स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी।

जैन ने कहा कि बड़े अस्पतालों में सिर्फ विशेष बीमारियों का ही इलाज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है, जब भोजन स्वच्छ और पौष्टिक हो। जिस तरह लोकनायक अस्पताल में अत्याधुनिक आहार विभाग की शुरूआत हुई है, वैसे ही दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मशीनों के जरिए सिर्फ एक घंटे में 2000 मरीजों के लिए पौष्टिक भोजन तैयार किया जाना एक बड़ी उपलब्धि है। अगर संभव हो तो आने वाले समय में यहां न केवल मरीजों के परिजनों बल्कि अस्पताल के स्टाफ व डॉक्टरों को भी कम से कम राशि पर खाना दिया जाना चाहिए।

First Published on January 8, 2017 3:20 am