दिल्ली मेरी दिल्ली: पंजीब चुनाव खत्म होते ही CM की होगी ‘घर वापसी’

दिल्लीवालों का दर्द

एक लंबे अंतराल के बाद दिल्लीवासियों को लग रहा था कि पंजाब में चुनाव खत्म होते ही उनके मुख्यमंत्री की ‘घर वापसी’ होगी और वह उनकी समस्याओं पर ध्यान दे पाएंगे। हुआ भी ऐसा ही, मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए तो, लेकिन बस कुछ ही दिनों के लिए। वे 7 फरवरी को फिर 10-12 दिनों के लिए राजधानी से बाहर जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, लगातार चुनाव प्रचार में लगे होने के कारण उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई है और इलाज के लिए वे फिर बंगलुरु की फ्लाइट पकड़ने वाले हैं। अब तो दिल्लीवाले बस यही पूछ रहे हैं कि उनके लिए कब वक्त निकलेगा। कुछ लोग तो दबी जुबान में यह भी कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लीनिक के नाम पर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने का दावा करने वाली सरकार के मुखिया अपना इलाज यहीं क्यों नहीं कराते, जिससे वह स्वास्थ्य लाभ ले सकें और दिल्लीवासियों के करीब भी रह सकें।

भाजपा का प्रयोग

भाजपा की अगुआई वाली केंद्र सरकार पर आरोप लग रहा है कि वह देश को कांग्रेस रहित बनाने की मुहिम में दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की मदद कर रही है। तभी तो दिल्ली में उसके कार्यकाल की जांच करने के लिए बनी शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई और दिल्ली सरकार में नियमविरुद्ध भर्ती के खिलाफ सीबीआइ जांच भी शुरू नहीं हुई। इतना ही नहीं, पंजाब और गोवा चुनाव से ठीक एक दिन पहले आप को आयकर का नोटिस भेज दिया गया। दोनों राज्यों में आप कांग्रेस और भाजपा गठबंधन के मुकाबले त्रिकोणीय मुकाबले में हैं। इसका पता तो चुनाव नतीजों से लगेगा, लेकिन माना जा रहा है कि आप मुकाबले में कहीं से भी कमजोर नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस को दिल्ली की तरह अन्य राज्यों से बाहर रखने के भाजपा के प्रयोग में कहीं आप किसी राज्य की सत्ता में न आ जाए। फिर तो कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा भी दिल्ली की तरह सत्ता से बाहर हो जाएगी।

चिंता का सबब

जनसंघ और भाजपा के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सभाओं में तब भी आसानी से लाखों की भीड़ जुटती थी, जब पार्टी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती थी। उनके भाषण का लोगों में अलग तरह का आकर्षण था। वहीं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में भी अच्छी-खासी भीड़ जुटती रही है, लेकिन बीते दिनों पंजाब में लोग उन्हें सुनने तक नहीं आए। इसके विपरीत दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष और लोकप्रिय भोजपुरी गायक मनोज तिवारी की हर सभा में भारी भीड़ जुटी। इससे उत्साहित होकर एक भाजपा नेता ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सभा ठीक जगह पर नहीं रखी गई, इसलिए भीड़ कम जुटी। अगर भाजपा की लोकप्रियता कम हुई होती तो लोग मनोज तिवारी को सुनने क्यों आते। अब भला उन्हें कौन बताए कि अटल जी की तरह लोग मनोज तिवारी को भी सुनने आते हैं, लेकिन वोट किसी और को ही देते हैं। अगर इसे ही पैमाना माना जाए तो पंजाब चुनाव भाजपा के रणनीतिकारों के लिए चिंता का सबब जरूर है।

नाम का चस्का

छपास रोग कहें या आत्मप्रशंसा की भूख, आमतौर पर नेता इससे पीड़ित दिखाई देते हैं और ऐसे नेता आए दिन मिलते हैं। बेदिल का पिछले दिनों एक ऐसे छपास रोगी से पाला पड़ा, जिनका पढ़ने-लिखने या लोगों की जान बचाने का काम है। लेकिन अपने नाम की पट्टी लगाने का लोभ वे भी छोड़ नहीं पाए। मामला देश के एक नामी चिकित्सा संस्थान का है। यहां के निदेशक महोदय सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन यहां की निर्माणाधीन कैंटीन अभी तक तैयार नहीं थी। यह काम उनके कार्यकाल में शुरू हुआ यह बात लोग भूल न जाएं, इसका एक ही तरीका था, उद्घाटन के पत्थर पर इसका जिक्र। फिर क्या था महोदय ने आव देखा न ताव, आधी-अधूरी बनी इमारत का उद्घाटन समारोह करने का फैसला कर दिया और पत्थर पर अपना नाम भी खुदवा दिया। अब यह बात लोगों के गले नहीं उतर रही कि उद्घाटन के बाद भी कैंटीन चालू क्यों नहीं हो रही।

चंदे पर घमासान

आप की आॅडिट रिपोर्ट में राजनीतिक चंदे में 27 करोड़ रुपए के अंतर की बात चुनाव आयोग के सामने सार्वजनिक होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी को कोसना शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत ट्वीट किया कि पंजाब में चुनाव जीतने जा रही पार्टी को खत्म करने की यह मोदी की गंदी चाल है। केजरीवाल के पास मोदी नाम का गजब का रामबाण है। पिछले दो साल में जब भी आप किसी केंद्रीय महकमे की चपेट में आया, उसे मोदी की गंदी चाल करार दे दिया। जबकि आप के कोषाध्यक्ष ने आॅडिट रिपोर्ट में कुछ गलती होने की बात भी कही है। हालांकि यह सर्वविदित है कि हरेक राजनीतिक दल चंदे की राशि को छुपाता है और किसी की भी वेबसाइट पर चंदे की राशि का उचित ब्योरा नहीं होता। बहरहाल, आप ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चंदे में पारदर्शिता रखने की बात चिल्ला-चिल्लाकर कही थी और उसके सबसे बड़े चुनावी वादों का हिस्सा भी है।

कार्यकर्ताओं की मुश्किल

दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी का सारा कामकाज कॉरपोरेट लॉबी संभाल रही है। कोई मीडिया प्रबंधन देखता है, तो कोई सोशल मीडिया देखता है। कोई उनका पार्टी गतिविधियों का सलाहकार है, तो कोई उनके रोजाना के कार्यक्र म तय करता है। अध्यक्ष जी के एक-एक मिनट का कार्यक्र म तय होता है। विभिन्न स्थानों के दौरों के दौरान नित नए लोग इनके साथ देखने को मिलते हैं, जिससे आम कार्यकर्ता ये समझ नहीं पाते कि अध्यक्ष जी से मिलने या फिर उन्हें किसी कार्यक्रम में बुलाने के लिए किससे सिफारिश की जाए।

-बेदिल

First Published on February 6, 2017 4:00 am