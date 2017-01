दिल्ली मेरी दिल्ली: मनोज तिवारी ने गुजारी झुग्गियों में रातें, लोगों को सुनाए अपने मशहूर गीत

-बेदिल

सुनने की ललक

दिल्ली भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी ने चंद दिनों में राजधानी की कई झुग्गी-बस्तियों में रात गुजारी और वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को देखा। झुग्गी निवासियों के नारकीय जीवन-यापन को लेकर वे काफी व्यथित भी हुए। हालांकि शायद वे यह नहीं जानते कि रातभर उनके गाए गए गीतों को सुन कर यहां के लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई और वे अपनी तकलीफ भूल गए। तिवारी मशहूर भोजपुरी गायक हैं और राजधानी की झुग्गियों में ज्यादातर पूर्वांचल के लोग ही रहते हैं। तिवारी के जिन गीतों क ो सुनने के लिए वे कैसेट या सीडी बजाते थे, या फिर किसी तरह से उनके कार्यक्रम में पहुंच जाते थे, वह गायक आज साक्षात उनके बीच था। लोगों ने उनके चर्चित गानों को सुनने के लिए तरह-तरह की फरमाइशें भी कीं। अब जो तिवारी जी नेता बन चुके हैं, तो उन्होंने लोगों की फरमाइशें पूरी करने में कोई कोताही नहीं बरती।

सरकार नहीं सुप्रीम

पूर्व उपराज्यपाल की विदाई के बाद केजरीवाल सरकार ने राहत की सांस ली थी, लेकिन उसे तब झटका लगा, जब दिल्ली के नए उपराज्यपाल ने भी उनकी फाइलों को लौटाना शुरू कर दिया। केजरीवाल सरकार को नए उपराज्यपाल से काफी उम्मीदें थी कि वे उन्हें उनकी मर्जी के अनुसार काम करने देंगे, लेकिन उपराज्यपाल को सबसे पहले सबसे दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था का पालन करना होगा। उपराज्यपाल कोई भी हो, उसे दिल्ली को लेकर केंद्र की ओर से पारित नियमों के अनुसार ही चलना होगा। केजरीवाल को लगता है कि उनकी सरकार बहुमत में है और 70 विधानसभा सीटों में से 67 पर उनके विधायक हैं, इसलिए उनकी सरकार की ओर से किए गए सभी फैसलों को केंद्र और उपराज्यपाल को मानना ही होगा। वैसे दिल्ली के अधिकारों का मामला सुप्रीम कोर्ट की शरण में हैं और जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल नहीं बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल सुप्रीम हैं। वे चाहें तो केजरीवाल सरकार के किसी भी फैसले पर रोक लगा सकते हैं।

चर्चा की वजह

जनवरी में दीपावली! दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन पर सवारी के दौरान दीपावली पर लिखे स्लोगन वाले कटआउट देख बेदिल संग कई लोग चौंके। दरअसल दीपों के उत्सव को उद्धृत करता यह संदेश कई बोगियां में लगा था। किसी ने कहा कि शायद पुराना कटआउट चलाया जा रहा हो, तो किसी का कहना था कि इसकी शुभकामना में एक शब्द नववर्ष भी जुड़ा है। और नव वर्ष पूरे जनवरी जो चलता है! खैर वजह जो भी हो जनवरी में दीपावली की चर्चा मेट्रो में होती रही।

First Published on January 30, 2017 2:09 am