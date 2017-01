दिल्ली: सनक में पिता को मार डाला, पड़ोसन को अधमरा किया, फिर सिलेंडर में विस्फोट कर लगाई आग

पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में रविवार को दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां के अजंता अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर रहने वाले बेटे ने गुस्से में धारदार चाकू (चापड़) से पहले अपने पिता की हत्या कर दी और फिर पड़ोस की एक महिला को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसके बाद उसने पड़ोस के एक घर में पीएनजी लाइन में आग लगाई और जब पुलिस ने पीएनजी बंद कराया तो उसने खुद को कमरे में बंद कर रसोई गैस सिलेंडर में आग लगाकर विस्फोट कर दिया। इस हादसे में पिता की मौत हो गई, जबकि आरोपी राहुल, पड़ोसी महिला और एक दर्जन पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को दिल्ली के अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के पुलिस उपायुक्त ओमवीर सिंह विश्नोई ने बताया कि शुरुआती जांच में पिता-पुत्र में संपत्ति विवाद कारण के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन अन्य बिंदुओं से भी मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि मधु विहार के अंजता अपार्टमेंट में रवींद्र माटा अपनी पत्नी और बेटे राहुल माटा के साथ रहते थे।

64 साल के माटा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के वित्तीय विभाग से सेवानिवृत्त होकर फिलहाल कनाडा में रह रहे थे। उनके बेटे राहुल माटा की उम्र 35 साल के करीब है। वह मर्चेंट नेवी से बर्खास्त है। उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी अलग रहती है। रविवार दोपहर करीब ढाई बजे पुलिस को इस वारदात की सूचना मिली। सूचना के मुताबिक, राहुल माटा ने रविवार को अपने फ्लैट में पिता रवींद्र पर चाकू से हमला कर दिया। शोर सुनने के बाद ऊपरी मंजिल पर रहने वालीं 51 साल की रेणु बंसल रवींद्र के फ्लैट में आर्इं, तो राहुल ने उन पर भी हमला कर दिया। राहुल पर भूत सवार था और उसने रेणु की भी जान लेने की कोशिश की। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा होने लगे और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद राहुल ने पहले पीएनजी पाइप में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे ही पीएनजी की आपूर्ति बंद कराई तो राहुल दूसरे कमरे में भागा और खुद को कमरे में बंद कर वहां रखे एलपीजी सिलेंडर में आग लगा दी। सिलेंडर में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिससे राहुल सहित एक दर्जन पुलिसवाले घायल हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़कर पुलिसवाले सबसे पहले रवींद्र माटा और फिर रेणु बंसल के घर के अंदर घुसे। खून से लथपथ रवींद्र माटा छटपटा रहे थे और रेणु बंसल भी तड़प रही थीं। सभी को तुरंत मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रवींद्र को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया वहीं रेणु बंसल का इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस के चार सब इंस्पेक्टर संजय, अंशुल, मनीष और निशांत भी करीब 40 फीसद झुलस गए हैं, जबकि अन्य तीन सहायक सब इंस्पेक्टर रामकुमार, चंद्रबोस और सुनील भी घायल हुए हैं।

उपायुक्त के मुताबिक, शुरू में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राहुल ने कई लोगों को घर में बंधक बनाकर रखा है, जिससे पुलिस कोई भी फैसला लेने से पहले लोगों को बचाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन जब राहुल, रेणु और रवींद्र को पुलिस ने कब्जे में लिया और घर की तलाशी ली तो पता चला कि वारदात के समय घर में और कोई नहीं था। रेणु बंसल के पति, बेटे और बेटी सभी वारदात के समय बाहर थे। उपायुक्त ओमवीर सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में राहुल की पत्नी के बारे में पता नहीं चल पाया है। उनकी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि रवींद्र माटा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के वित्तीय सलाहकार के पद से रिटायर होने के बाद कनाडा चले गए थे। कुछ ही दिन पहले वे कनाडा से वापस लौटे थे। वहीं इलाके के आसपास के लोगों का कहना है कि आरोपी राहुल मानसिक रूप से परेशान रहता था। इसी कारण उसे मर्चेंट नेवी की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। उसे शक था कि पिता रवींद्र उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे, जिसके कारण वह गुस्से में रहता था। आरोप है कि रविवार को इसी गुस्से में उसने पिता की हत्या कर दी।

First Published on January 9, 2017 3:35 am