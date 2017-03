दिल्ली विधानसभा का पांच दिवसीय बजट सत्र शुरू, उपराज्यपाल ने गिनार्इं सरकार की उपलब्धियां

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सोमवार को विधानसभा में अपने अभिभाषण के दौरान आप सरकार की उपलब्धियों, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कामों का जिक्र किया और कहा कि यह सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरने में सफल रही है। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा का पांच दिनों का बजट सत्र शुरू हो गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन से बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस साल के बजट में भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस होगा। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया 8 मार्च को वर्तमान सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे।

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पिछले साल दिसंबर में कार्यभार संभाला था, जिसके बाद यह उनका पहला अभिभाषण है। आधे घंटे के अभिभाषण में उपराज्यपाल ने आप सरकार की उपलब्धियां गिनार्इं। उन्होंने कहा, ‘प्रत्येक नागरिक को जीवन-यापन की सभी बुनियादी सुविधाएं मिलें और सरकार का कर्तव्य है कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा करे।’ उन्होंने कहा कि प्रतिमाह 20 हजार लीटर मुफ्त पानी और प्रतिमाह 400 यूनिट तक बिजली पर 50 फीसद की सबसिडी जारी रहेगी। शिक्षा पर सरकार की उपलब्धियों को सामने रखते हुए उपराज्यपाल ने कहा, ‘शैक्षणिक अवसंरचना में सुधार के लिए 20 नए स्कूल भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इनमें से 14 पूरे हो चुके हैं। विद्यार्थियों और कमरों के अनुपात में सुधार लाने के लिए विभिन्न विद्यालयों में लगभग 8000 अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया जा रहा है।’ बैजल ने कहा कि शिक्षा के स्तर में सुधार पर सरकार के ध्यान देने से दिल्ली के विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। उन्होंने ‘चुनौती 2018’ और ‘मेगा पीटीएम’ का भी उल्लेख किया और उच्च शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सरकार के कामकाज का ब्योरा रखा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में बैजल ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान द्वारा मोहल्ला क्लीनिकों की सराहना का जिक्र करते हुए कहा कि अगले छह महीने में ऐसे 1,000 क्लीनिक और खोले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के जल्द पूर्ण होने पर अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध होंगे और अगले एक साल में करीब 122 पॉली क्लीनिकों का निर्माण कराया जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि मेट्रो का तीसरा चरण जून तक शुरू हो जाएगा, जबकि चौथे चरण को हाल ही में मंजूरी मिल चुकी है और यह साल 2021 तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने हाल ही में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया और साथ ही सामाजिक कल्याण, महिला सुरक्षा और अनधिकृत कालोनियों के क्षेत्र में उपलब्धियों को बताया।

First Published on March 7, 2017 3:34 am