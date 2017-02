दिल्ली में बेहतरीन स्कूली शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी आप की विरासत: सत्येंद्र जैन

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में अच्छी शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए आप पार्टी बहुत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य रूप से इन्हीं दो विषयों को दिल्ली में मजबूत करना है। जैन का कहना है कि इससे दूसरी पार्टियों का उनके बारे में नजरिया बदल जाएगा। यह बदलाव आप की विरासत का एक हिस्सा होगा। आप पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाए हुए दो साल हो चुके हैं। 14 फरवरी से सरकार का तीसरा साल शुरु हो जाएगा। इन दो सालों में हमने जनता के लिए बहुत से काम किए हैं और अब दिल्ली सरकार का पूरा ध्यान दिल्ली के लोगों को बेहतरीन स्कूली शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने पर है।

सरकार ने 100 मोहल्ला क्लिनिकों की स्थापना की है, जहां पर दवाएं, चिकित्सा परीक्षण और चिकित्सकों की सलाह निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। आपको बता दें कि 31 दिसम्बर 2016 तक सरकार की योजना थी कि इस तरह के 1,000 क्लिनिकों का दिल्ली में निर्माण किया जाएगा लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। दिल्ली सरकार ने इसके लिए अब 31 मार्च 2017 तक समय रखा है। इसके साथ ही सरकार की योजना है कि दिल्ली में 150 पॉलीक्लिनिकों की भी स्थापना की जाएगी।

इसपर बात करते हुए सत्येंद्र जैन ने कहा कि इन क्लिनिकों को स्थापित करने के पीछे उद्देश्य बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को देखना है, जिन्हें पहले से भरे हुए भारी भीड़ वाले अस्पतालों में जाना पड़ता है जहां पर उनका इलाज सही तरह से नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि विकसित और पिछड़े देशों के बीच मुख्य अंतर स्वास्थ्य गुणवत्ता और शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता है। हमारा मकसद चाहे वो अमीर हो या गरीब हो सभी को मुफ्त स्कूली शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अगर देश के लोग अच्छे तरह से शिक्षित और स्वस्थ होंगे तो वे राजनीतिक दलों को सही तरीके से दूसरे मुद्दों को भी हल करने के लिए मजबूर करेंगे।

देखिए वीडियो - केंद्र बनाम दिल्ली सरकार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- “चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां हों”

First Published on February 13, 2017 10:35 am