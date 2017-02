दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन में 37% बढ़ोतरी को दी मंजूरी

दिल्ली सरकार ने शनिवार को राज्य में अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल कर्मियों के न्यूनतम वेतन में करीब 37 फीसद वृद्धि को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा बनाई गई 15-सदस्यीय समिति की इस संबंध में की गई सभी सिफारिशों को मंजूरी दे दी। समिति का गठन न्यूनतम मजदूरी में संशोधन की सिफारिशें देने के लिए पिछले साल किया गया था। यह दूसरा मौका है जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने को मंजूरी दी है। पूर्व उपराज्यपाल ने पिछले साल सितंबर में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों को निरस्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने समिति गठित करने के लिए उनकी पूर्वानुमति नहीं ली थी। केजरीवाल ने कहा कि समिति की सिफारिशों को सोमवार को नए उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे खुद उपराज्यपाल से मिलकर इन सिफारिशों को मंजूरी देने का आग्रह करेंगे ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके।

मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक, अकुशल कर्मियों का न्यूनतम वेतन 9,724 रुपए से बढ़कर 13,350 रुपए मासिक होगा। अर्द्धकुशल कर्मियों के लिए इसे 10,764 रुपए से बढ़ाकर 14,698 रुपए और कुशल कर्मचारियों के लिए 11,830 रुपए से बढ़ाकर 16,182 रुपए मासिक करने की सिफारिश की गई है। मुख्यमंत्री ने यहां सिविल लाइंस स्थित अपने आधिकारिक निवास पर पत्रकारों से कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि उपराज्यपाल अगले हफ्ते इन्हें मंजूरी दे देंगे क्योंकि इसमें हमने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है। होली के मौके पर यह कर्मचारियों के लिये बड़ा तोहफा होगा’। इससे पहले सरकार की तरफ से बनाई गई समिति ने न्यूनतम वेतन में 50 फीसद वृद्धि की सिफारिश की थी। अकुशल के लिए इसे बढ़ाकर 14,052 रुपए, अर्द्धकुशल के लिण् 15,471 रुपए और कुशल के लिये 17,033 रुपए मासिक करने की सिफारिश की गई थी।

केजरीवाल ने कहा ‘दोनों समितियों की सिफारिश में 600 से 700 रुपए का अंतर था। हम पिछली समिति की सिफारिशों को भी लागू कर सकते थे लेकिन हमने पूर्व उपराज्यपाल के साथ विवाद से बचने के लिए ऐसा नहीं किया। हम दूसरी समिति की सिफारिशों में भी कुछ बदलाव कर सकते थे, लेकिन मंत्रिमंडल के फैसले को अमल में लाने में किसी तरह की अड़चन नहीं हो इसलिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया और सिफारिशें को ज्यों की त्यों मंजूरी दे दी’।दिल्ली के श्रममंत्री गोपाल राय ने कहा कि पहले न्यूनतम वेतन तीन बिंदुओं के आधार पर तय किया जाता था, ‘आवास, कपड़ा और खाना। लेकिन समिति ने इसमें शिक्षा, बिजली और र्इंधन को भी शामिल किया है’। उपराज्यपाल द्वारा बनाई गई समिति में सरकार, उद्योग और श्रमिक संगठनों सहित पांच सदस्य शामिल थे।

First Published on February 26, 2017 12:53 am