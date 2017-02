जल मंत्री कपिल मिश्रा का दावा- मुफ्त पानी से दिल्ली के दस लाख लोगों को हुआ फायदा

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व जल मंत्री कपिल मिश्रा ने सोमवार को जल बोर्ड की दो साल की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि रोजाना 700 लीटर पानी मुफ्त देने से सहकारी समितियों सहित दिल्ली के दस लाख लोगों को फायदा हुआ है। इसके साथ ही जल बोर्ड की आय में 178 करोड़ की बढ़ोतरी भी हुई है। कपिल मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से 20 हजार लीटर पानी मुफ्त देने का वादा किया था, और इसे भी पूरा किया। दिल्ली के दस लाख से अधिक परिवारों ने इसका फायदा उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की बिल माफी योजना से लोगों को फायदा हुआ है। सरकार ने कनेक्शन के दाम कम किए हैं। पिछले दो साल में 309 कालोनियों में पानी की लाइन बिछाई गई है। 633 किमी का पाइपलाइन नेटवर्क जोड़ा गया है। 300 किमी की पुरानी लाइन को बदला गया है। जिन इलाकों में पाइपलाइन नहीं बिछ सकी, वहां टैंकर से पानी दिया। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टैंकर की पोजीशन पर जीपीएस के जरिए नजर रखी गई। उन्होंने दावा किया कि सरकार दिसंबर 2017 तक पूरी दिल्ली में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाएगी।

यमुना के पानी में अमोनिया के बढ़े स्तर को लेकर किए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई को लेकर हम दो स्तर पर काम कर रहे हैं, एक गंदा पानी नदी में जाना बंद हो और दूसरा सभी नालों की सफाई की जाए। इसके लिए हमने इजराइल की कंपनी के साथ करार किया जिसके तहत यह सारे काम होंगे। वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जल बोर्ड का राजनीतिक तौर पर बेड़ा गर्क किया गया था। भाजपा और कांग्रेस के लोग पानी माफिया व टैंकर माफिया का काम करते थे। वहीं अब दिल्ली के लोग पानी बचाना भी सीख रहे हैं। हम गारंटी देते हैं कि जल्द ही हर घर में पानी नल से आएगा।

First Published on February 14, 2017 4:12 am