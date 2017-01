दिल्ली: लावारिस हालत में मिली चार महीने की बच्ची

पुल प्रह्वादपुर इलाके में मंदिर के पास सुनसान जगह पर चार महीने की एक बच्ची लावारिस हालत में मिली है। ठंड की वजह से बच्ची की तबीयत बिगड़ गई थी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उसे एम्स चाइल्ड केयर पहुंचाया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ है। पुलिस बच्ची की मां की तलाश कर रही है। तुगलकाबाद गांव के पीछे मंदिर के पास शनिवार सुबह एक व्यक्ति ने तौलिए में लिपटी बच्ची को देखा। बच्ची ठंड से कांप रही थी। उसने मंदिर के पुजारी संदीप शास्त्री को यह जानकारी दी। संदीप की सूचना पर थाना पुल प्रह्वादपुर से पुलिसवाले पहुंचे और बच्ची को कब्जे में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया।

बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोप में नाबालिग समेत चार गिरफ्तार

पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में 75 साल की एक बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके परपोते समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। जिले के पुलिस उपायुक्त ओमवीर सिंह के मुताबिक, शुक्रवार रात मृतक महिला के परपोते दीपक के अलावा हरीश और रामदयाल को गिरफ्तार किया गया और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया। उनके पास से सोने के चार कड़े, एक चेन, एक जोड़ी झुमका, चांदी के सिक्के, आठ हजार रुपए के सिक्के और पीड़िता के कुछ निजी दस्तावेज बरामद किए गए। दीपक को इस बात की जानकारी थी कि पीड़िता के पास जेवर और नकदी है। दीपक और नाबालिग ने महिला के घर में लूट की कोशिश की, लेकिन उसने शोर मचा दिया। पकड़े जाने के डर से दोनों ने गला घोंटकर कथित तौर पर महिला की हत्या कर दी। इसके बाद जेवरों को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने अपने सहयोगियों हरीश और रामदयाल से संपर्क किया।

अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार पर करोड़ों के फर्जी बिल देने का आरोप; दिल्ली पुलिस ने दिए जांच के आदेश

First Published on January 29, 2017 7:10 am