नोटबंदी मनी लॉन्ड्रिंग: वकील रोहित टंडन की जमानत अर्जी खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने नोटबंदी के बाद धनशोधन के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए विवादास्पद वकील रोहित टंडन की जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि कहा कि वे अन्य सह आरोपियों के साथ सुनियोजित तरीके से कथित रूप से सफेदपोश जुर्म में लिप्त रहा है प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कालेधन की जांच के सिलसिले में छापे के बाद उसे गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसकी विधि फर्म से 13.6 करोड़ रुपए कथित रूप से जब्त किए गए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरके त्रिपाठी ने टंडन की जमानत की मांग खारिज कर दी थी। ईडी ने जांच अहम पड़ाव में रहने का हवाला देकर उसकी मांग का जबर्दस्त विरोध किया। उसे पिछले साल प्रारंभिक पूछताछ के बाद 29 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। दो जनवरी को उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

टंडन के लिए जमानत की मांग करते हुए उसके वकील विकास पहावा ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और कथित अपराध से प्राप्त धन की ईडी ने अबतक पहचान नहीं की है। पहवा ने दलील दी कि ईडी को आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है क्योंकि कथित विनिमय में शामिल धन का स्रोत अबतक पता लगाया जाना बाकी है। आरोपी की दलीलों का प्रतिकार करते हुए विशेष सरकारी वकील विकास गर्ग ने ईडी की ओर से दलील दी और कहा कि खाली धन नहीं बल्कि उसके स्रोत का पता लगाया जाना है, एक ऐसा पहलू है जिस पर जांच चल रही है और जांच अहम चरण में है। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि कथित अपराध सरकार की आठ नवंबर, 2016 की की अधिसूचना के उल्लंघनकारी नहीं है और ईडी नोटबंदी को जोरशोर से सामने रखने के लिए मीडिया का ध्यान खींचने के लिए गिरफ्तारियां कर रही हैं। वैसे इस दावे को एजंसी के वकील ने खारिज कर दिया।

टंडन के अलावा दो अन्य आरोपी कोलकाता के व्यापारी पारस मल लोढ़ा और कोटक महिंद्रा बैंक प्रबंधक आशीष कुमार भिन्न पीएमएल मामलों में गिरफ्तार किए गए थे। वे भी न्यायिक हिरासत में हैं। लोढ़ा ने भी जमानत अर्जी लगाई है जिसका ईडी ने विरोध किया है। उसने आरोप लगाया कि वह धनशोधन के अपराध में शामिल था।

लोढ़ा 25 करोड़ रुपए के पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने के आरोप में 21 दिसंबर, 2016 को गिरफ्तार किया गया था। उसकी जमानत अर्जी पर 11 जनवरी को सुनवाई है। आशीष कुमार धनशोधन की जांच के सिलसिले में 28 दिसंबर को ईडी के गिरफ्त में आया था। उसके मामले में नोटबंदी के बाद नौ कथित फर्जी खाते मिले थे जिनमें 34 करोड़ रुपए थे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 8, 2017 3:40 am