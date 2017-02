दिल्ली: कांग्रेस का प्रदर्शन, कहा- ‘मोदी और केजरीवाल ने रोका विकास का पहिया’

केंद्र सरकार के नोटबंदी, दिल्ली नगर निगम में दस सालों से भाजपा के शासन और दिल्ली में दो साल से आम आदमी पार्टी के कुशासन के खिलाफ रविवार को कांग्रेस ने दिल्ली के सभी 14 जिलों में प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले तीन सालों से केंद्र में और दो सालों से दिल्ली की सत्ता में नहीं है। माकन ने कहा कि जनता यह भी महसूस कर रही है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार व दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से दिल्ली में विकास का पहिया मानो रुक गया है। कांग्रेस सरकार ने 2013 तक रहकर जो काम किए थे केजरीवाल सरकार ने उसे रोक दिया। कांग्रेस की सरकार के समय डीटीसी के बेड़े में 5445 बसें थीं। आप सरकार ने दो सालों में 1100 बसें कम कर दी हैं जबकि गरीब व मजदूर वर्ग के लिए डीटीसी परिवहन की एक अहम सेवा है।

माकन ने कहा कि बहुत सारा गरीब तबका अनधिकृत कालोनियों, झुग्गी झोपड़ियों व पुनर्वास कालोनियों में बसता है। कांग्रेस ने व्यवस्था बनाई थी कि आरडब्लूए के दिए नक्शों को सही मानते हुए इन कालोनियों को पास किया जाए। कांग्रेस के कार्यकाल में ही दिल्ली में 45 पुनर्वास कालोनियों को बनाया और संवारा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आप ने इन कालोनियों के लिए कुछ नहीं किया। सफाईकर्मियों को वेतन और वृद्धों को पेंशन देने के लिए इने पास पैसे नहीं है। लेकिन केजरीवाल सरकार के पास अपने विधायकों का वेतन तीन लाख रुपए के करीब बढ़ाकर 36 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने के लिए पैसा है।

First Published on February 6, 2017 4:46 am