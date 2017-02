DU विवाद: दिल्ली महिला आयोग ने फेसबुक से गुरमेहर को धमकाने वालों का मांगा ब्योरा

डीयू छात्रा गुरमेहर कौर को सोशल मीडिया पर मिली धमकी के मामले में दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लू) ने फेसबुक इंडिया के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर धमकी देने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई और उनके संपर्क का ब्योरा मांगा है। आयोग ने सारी सूचनाएं 6 मार्च तक देने को कहा है। गौरतलब है कि सोमवार को मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी जिसके बाद मंगलवार को एफआइआर दर्ज की गई है। डीसीडब्लू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने फेसबुक इंडिया के प्रबंध निदेशक को लिखे पत्र में कहा है कि आयोग इस ऑनलाइन हमले से स्तब्ध है। आयोग का मानना है कि धमकी देने वालों के खिलाफ फेसबुक को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उनके सोशल मीडिया खातों को तुरंत निष्क्रिय कर देना चाहिए। आयोग ने लिखा है, ‘स्थिति और धमकियों की गंभीरता को देखते हुए ये सूचनाएं तुरंत उपलब्ध करवाई जाएं, फेसबुक द्वारा धमकी देने वालों के खातों के खिलाफ की गई कार्रवाई, फेसबुक के पास उपलब्ध धमकी देने वालों का पूरा संपर्क ब्योरा, आइपी पता और उनसे जुड़ी अन्य कोई भी सूचना जिससे उनकी पहचान में मदद मिल सके।’

आयोग ने लिखा है, ‘दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा और कारगिल शहीद की बेटी गुरमेहर कौर ने विश्वविद्यालय में शांति बहाल किए जाने के पक्ष में एक सोशल मीडिया अभियान चलाया था, लेकिन उसे उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर अपशब्द और रेप की धमकियां मिलीं। इसके बाद कौर ने आयोग के पास शिकायत दर्ज करवाई, जिसके साथ इन धमकियों और इस्तेमाल किए गए अपशब्दों के स्क्रीन शॉट उपलब्ध हैं जिससे काफी कुछ स्वत: ही जाहिर हो रहा है। आयोग मामले की जांच कर रहा है, साथ ही दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआइआर दर्ज कर ली है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली पुलिस को त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि दोषी जल्द पकड़े जाएंगे।

First Published on March 1, 2017 4:51 am