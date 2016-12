कैश वैन से दस लाख रुपए लूटकर ‘पाप धोने’ हरिद्वार पहुंचे लुटेरे, मसूरी में पार्टी भी की

दिल्ली के पांडवनगर इलाके से तीन लोगों ने दस लाख रुपए लूटे। उसके बाद तीनों में से दो चोर SX4 गाड़ी को लेकर गंगा में डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंचे। जहां से निकलने के बाद उन्होंने मैसूरी में पार्टी भी की। लेकिन रविवार को तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया। 10 लाख की यह लूट 19 दिसंबर को पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैश डालने आई कैशवैन के कर्मचारियों से हुई थी। लूट करने वाले तीनों करावल नगर के रहने वाले हैं। इन तीनों के पास से नौ लाख 48 हजार रुपए, एक पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि उन्होंने दोनों को दिल्ली लौटते ही पकड़ लिया था। उसके बाद उन दोनों ने ही तीसरे साथी का पता बता दिया था। जिन तीन लोगों को पकड़ा गया उनका नाम बिट्टू, रोहित नागर और सन्नी शर्मा है। बिट्टू हरिद्वार नहीं गया था क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे जाने नहीं दिया था।

पुलिस ने बताया था कि रोहित नागर और सन्नी शर्मा अपने साथ चालिस हजार रुपए लेकर गंगा नहाने और पार्टी करने के लिए गए थे। वहां उन्होंने अपनी कुछ महिला साथियों को भी बुलाया हुआ था।

पूछताछ में सन्नी जो कि कैब ड्राइवर है उसने पुलिस को बताया कि उन लोगों ने अपने इलाके में कई सारी कैश वैन घूमती देखी थीं। फिर तीनों ने मिलकर पहले पल्सर बाइक चुराई फिर उसपर एक नकली नंबर प्लेट लगाकर चोरी को अंजाम दिया। उन लोगों ने एक जानकार से पिस्टल भी ले ली थी।

First Published on December 28, 2016 9:34 am