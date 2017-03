दिल्ली बजट 2017: आज 12 बजे होगा पेश, कोई नया टैक्स या बिल नहीं लाएगी सरकार

दिल्ली का बजट आज 12 बजे पेश किया जाएगा। नोटबंदी के बाद दिल्ली का बजट आ रहा है। मनीष सिसोदिया ने पहले कहा था कि नोटबंदी की वजह से दिल्ली के विकास में रुकावट आई। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, दिल्ली का आर्थिक विकास 2016-17 में 8.26 प्रतिशत रही। जो कि पिछले साल 8.82 प्रतिशत रही थी। जून में सिसोदिया ने कहा था कि बजट के लिए उनका टारगेट 24 हजार करोड़ रुपए है। यह 2014-15 में सेट किए गए 18,500 करोड़ से 30 प्रतिशत ज्यादा था।

First Published on March 8, 2017 11:36 am