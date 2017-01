हैकर्स ने ऑनलाइन उड़ा लिए 92 लाख रुपए के वाउचर्स, 4 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने एक बी-टेक ड्रॉपआउट सहित चार लोगों को कथित तौर पर ई-कॉमर्स वेबसाइट को हैक करके 92 लाख रुपए के वाउचर्स उड़ा लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने वेबसाइट के पेमेंट गेटवे को हैक कर लिया था। डीसीपी (दक्षिण जिला) ईश्वर सिंह ने कहा कि उन्हें VouchaGram India की ओर से हौज खास पुलिस स्टेशन में शिकायत मिली थी। शिकायत में कंपनी ने कहा था कि उनकी वेबसाइट को हैक करके करीब एक करोड़ रुपए के वाउचर्स चोरी कर लिए गए हैं। यह घटना 30 दिसंबर की है। इसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

सिंह ने बताया, ‘पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया लिया है। इस गुत्थी का खुलासा करने के लिए पुलिस की एक टीम बनाई गई थी। पुलिस की टीम ने जांच के दौरान कई आईपी एड्रेसेज, ई-मेल और फोन नंबर खंगाले। इसके बाद पुलिस मुख्य आरोपी सन्नी नेहरा को पकड़ने में कामयाब हुई। नेहरा एक बी-टेक ड्रॉपआउट है। नेहरा को पुलिस ने गुरुग्राम में एक फाइव स्टार होटल से गिरफ्तार किया है। इसके बाद उससे पूछताछ की गई। जिसमें उसके तीन अन्य साथियों को पता लगा। इसके तीन साथी की पहचान आजाद चौधरी, प्रखर अग्रवाल और तेजवीर के रूप में हुई। आजाद भी बी-टेक ड्रॉपआउट हैं, जबकि तेजवीर बीसीए छात्र हैं।

सिंह का कहना है कि ओरापी भारत और विदेश में हैकर्स के साथ ऑनलाइन जुड़े हुए थे। ये लोग ई-कॉमर्स पोर्टल को हैकर करते थे और उनसे वाउचर्स चोरी करते थे। उन्होंने बताया, ‘नेहरा ने अपने एक हैकर दोस्त से सिखा था कि इनके पेमेंट गेटवे के साथ छेड़छाड की जा सकती है। उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम को हैक किया। आरोपियों ने एक करोड़ रुपए के गिफ्ट बार-बार यूज करके बिना पेमेंट के ऑर्डर करते रहे।’

आरोपी इन पैसों को इस्तेमाल लग्जरी लाइफ के लिए इस्तेमाल करते थे। साथ ही वे इस रकम से प्रॉक्सी सर्वर भी खरीदते थे। पुलिस ने उनके पास से 256 जीबी रैम का एक लेपटॉप जब्त किया है। इस लेपटॉप में एक हैकिंग सॉफ्टवेयर भी था। इनके पास से लेटेस्ट फोन और टेबलेट भी बरामद किए गए हैं।

First Published on January 26, 2017 10:25 am