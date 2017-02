डीडीए अगले महीने ला रहा है हाउसिंग स्कीम, 13,148 फ्लैट्स के लिए होंगे आवेदन

दिल्ली विकास प्रधिकरण की हाउसिंग स्कीम के लिए लोग मार्च में आवेदन भर सकेंगे। इस स्कीम में 13,148 फ्लैट्स के लिए लोग आवेदन भरेंगे। इस स्कीम के लिए डीडीए ने करीब 8-9 बैंक से बात की है जो कि लोगों को आवेदन करते समय लोन मुहैया कराएंगे। इन फ्लैट्स के लिए लकी ड्रा मई में निकाला जाएगा और जून-जूलाई तक इन फ्लैट्स को ड्रा में जीतने वाले लोगों को दे दिया जाएगा। जे. पी. अग्रवाल जो कि डीडीए के प्रिंसिपल कमिश्नर हैं उन्होंने बताया कि हर बार की तरह बैंक इस स्कीम में आवेदन करने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए राशि लोन में देंगे। वहीं डीडीए का कहना है कि यदि ड्रा में नाम निकलने वाले व्यक्ति ने बाद में फ्लैट लेने से इन्कार किया तो उसके द्वारा आवेदन के समय जमा की गई रजिस्ट्रेशन राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

वहीं डीडीए के एक अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि इन फ्लैट्स में 11,671 एलआईजी, 398 एमआईजी, 79 एचआईजी और 437 जनता फ्लैट्स शामिल हैं। आपको बता दें कि पहले इस स्कीम के द्वारा दिए गए फ्लैट्स में लोगों को कई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जिनमें पानी और सीवर लाइन, स्ट्रीट लाइट्स,और सड़कों की खस्ता हालत जैसी सुविधाएं जो कि रोज-मर्रा की जिंदगी में काम आती हैं ऐसी सुविधाओं की वहां पर कमी है। इस मामले में बात करते हुए अधिकारी ने बताया कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार से बात की जाएगी।

रजिस्ट्रेशन की राशि को जब्त करने के मामले में अधिकारी ने कहा कि इसमें आवेदन करने वाले लोगों को जनता फ्लैट्स के लिए 1 लाख रुपए, एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स के लिए 2 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन राशि जमा करानी होगी। आवेदन करने के बाद आवेदनकार्ता ड्रा निकलने से तीन दिन पहले तक ही अपना नाम वापस ले सकता है और यदि वह ड्रा निकलने से एक-दो दिन पहले अपना नाम वापस लेता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई रजिस्ट्रेशन राशि को जब्त कर लिया जाएगा। वहीं डीडीए के इस फैसले का सभी बैंकों द्वारा विरोध किया जा रही है लेकिन डीडीए अपने इस फैसले को बदलने के लिए तैयार नहीं है।

First Published on February 13, 2017 9:18 am