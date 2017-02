दिल्ली: डांस शिक्षक और छात्रा ने की खुदकुशी की कोशिश, ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हो सकता है मामला

करावल नगर इलाके में 26 साल के एक डांस शिक्षक और 16 साल की उसकी छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। रविवार को पुलिस ने जहर खाने के बाद दोनों को गुरु तेगबहादुर अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उनकी हालत गंभीर है। शनिवार को छात्रा के परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस की मानें तो किशोरी आरोपी के पास डांस सीखने आती थी। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई। आरोपी शादीशुदा है। परिजनों के विरोध के कारण दोनों ने यह कदम उठाया। पिता ने आरोप लगाया है कि छात्रा के एक रिश्तेदार ने दोनों का अश्लील वीडियो बनाया था जिसे दिखाकर वह दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। इस वजह से उन्होंने जान देने की कोशिश की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

डांच शिक्षक परिवार के साथ दयालपुर में रहता है और इलाके में ही उसका सेंटर है। करीब डेढ़ साल से करावल नगर निवासी 11वीं कक्षा की छात्रा उसके पास डांस सीखने आ रही थी। शनिवार दोपहर में वह घर से क्लास के लिए निकली थी। इसके बाद वह नहीं लौटी। छात्रा के परिजनों ने जब डांस टीचर से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसका फोन बंद मिला। परिजन सेंटर पहुंचे तो वह बंद था। परिजनों ने देर शाम करावल नगर थाने में उसके खिलाफ बेटी के अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस मामले की जांच करते हुए रविवार को डांस टीचर के सेंटर पर पहुंची तो दोनों बेहोशी की हालत में मिले। उनके मुंह से झाग निकल रहा था।

First Published on February 6, 2017 4:57 am