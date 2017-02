इतिहास ‘तोड़ा-मरोड़ा’ जा रहा है जा रहा है, सड़कों के नाम में बदलाव पर बोले विद्वान

डलहौजी रोड के नाम को हटाकर वहां दारा शिकोह लिखते कर्मचारी। (Express Photo by Tashi Tobgyal)

इतिहासकारों और शहरी योजनाकारों ने राष्ट्रीय राजधानी में डलहौजी रोड के नाम को बदलकर दारा शिकोह रोड किये जाने को ‘लोकलुभावन कदम’ बताते हुए इसकी आलोचना की और आरोप लगाया कि नया नाम देने की आड़ में राजनीतिक फायदे के लिए इतिहास को ‘तोड़ा-मरोड़ा’ जा रहा है। जाने-माने इतिहासकार इरफान हबीब ने आरोप लगाया, ‘किसी को भी अतीत में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। एक शहर के जीवनकाल में अतीत और वर्तमान शामिल होता है और अतीत चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे मिटाया नहीं जा सकता। ये नाम केवल नाम नहीं हैं बल्कि हमारे अतीत का दस्तावेजीकरण है।’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘यह दुखद है कि सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। इतिहास राजनीति का सबसे पहला शिकार बनता है और अब नाम में परिवर्तन करके इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है।’

नई दिल्ली नगर परिषद ने सोमवार (6 फरवरी) को एक विशेष बैठक में डलहौजी रोड का नामकरण मुगल शासक शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के नाम पर कर दिया। पिछले दो वर्षों में यह तीसरा मौका है जब एनडीएमसी ने किसी मार्ग के नाम में परिवर्तन किया है। वर्ष 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया था। उसके बाद पिछले वर्ष रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया था। इस फैसले की आलोचना करते हुए प्रसिद्ध वास्तुकार और शहरी योजनाकार एजीके मेनन ने कहा, ‘औरंगजेब रोड के नाम में परिवर्तन से ही पैंडोरा का डिब्बा खुल गया। इसके बाद अहानिकारक रेसकोर्स रोड के नाम में परिवर्तन किया गया। अब डलहौजी रोड का नाम बदला गया है। हमें भय है कि यह प्रवृत्ति भविष्य में चलती रहेगी।’

मेनन ने कहा, ‘नाम में परिवर्तन एक लोकलुभावन कदम है और इसका राजनीतिक निहितार्थ होता है। सभी विचारधाराओं के राजनीतिक दलों ने दशकों से ऐसा किया है। लोगों के प्रतिनिधियों और शहरी निकायों को सड़कों के नाम में परिवर्तन और इतिहास में दखलंदाजी के बजाय नगर से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।’ विश्व भारती विश्वविद्यालय में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर अनिल कुमार ने कहा, ‘इससे कई जटिल समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। ऐसे लोग अब दिल्ली के बाहर भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। इन सबके बीच सबसे दुखद है कि दारा शिकोह जैसे व्यक्ति का नाम इस पूरे विवाद में अनावश्यक तरीके से शामिल हो गया है।’

First Published on February 7, 2017 10:30 am