दिल्ली सरकार करेगी भारतीय भाषाओं की अकादमी बनाने पर विचार : मनीष सिसोदिया

दिल्ली विधानसभा में दिल्ली सरकार का 2017-18 का बजट बिना संशोधन के पारित हो गया है। सदन में बजट पर चर्चा की समाप्ति पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बजट की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने बधाई दी है। आम जनता, गृहिणी और व्यापारी सभी ने बजट की तारीफ की है। सिसोदिया ने कहा कि उनके बजट से वाई फाई गायब नहीं है, उसका भी पैसा बजट में है। उसमें सीसीटीवी के पैसे, एलईडी स्क्रीन, स्ट्रीट लाइट सभी के पैसे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि सभी मुद्दे भाषण में शामिल हों।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में दूसरी भाषाओं और भारत की सभी भाषाओं की अकादमी बनाने का विचार है। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने के दो तरीके हैं, या तो लोगों को डराकर सरकार चलाइए या फिर लोगों के मन से डर निकालकर। सरकार की वजह से लोगों में डर नहीं होना चाहिए। कब्रिस्तान-श्मशान का डर, शिक्षा नहीं मिलने का डर, व्यापारियों को छापे का डर। यह आम आदमी को निडर बनाने का बजट है। लेकिन इसने कुछ लोगों के दिल में डर पैदा कर दिया है। निडर हो रही जनता कई लोगों के समीकरण बिगाड़ रही है।

सदन में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सारा बजट खंगालने के बाद भी उन्होंने पाया कि ‘आउटमकम बजट’ का कोई दस्तावेज सरकार के बजट प्रस्तावों का हिस्सा नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल की पुस्तक ‘स्वराज’ को विधानसभा में लहराते हुए सरकार से पूछा कि मोहल्ला सभाएं दो वर्ष बीत जाने के बाद क्यों अस्तित्व में नहीं आर्इं। उन्होंने सरकार से पूछा कि सरकार ने शिक्षा पर दोगुना और स्वास्थ्य पर जो डेढ़ गुना खर्च करने का दावा किया था। यह दावा आधारहीन पाया गया ।

उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी सालाना 15 से 18 फीसद मात्र ही रही है। विपक्ष के नेता ने सरकार से पूछा कि कि सरकार ने न्यूनतम वेतन पर हाई कोर्ट की ओर से रोक लगाने पर सदन को भरोसे में क्यों नहीं लिया? गुप्ता ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति वर्ग लोगों के साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि कुल बजट का 0.9 फीसद ही उनके कल्याण पर खर्च होता है, जबकि ज्यादातर राज्यों में 4 फीसद से ज्यादा व्यय होता है। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि सरकार लगातार घाटे का बजट पेश कर रही है। मात्र 20 फीसद ही विकास कार्यों पर खर्च हो पाता है।

दिल्ली बजट 2017-18: बजट में किसी नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं, शिक्षा-स्वास्थय पर खास ध्यान

First Published on March 11, 2017 2:30 am