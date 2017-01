आप के भ्रष्टाचार पर कांग्रेस ने छपवाई किताब

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। (PTI Photo by Shahbaz Khan)

मावलांकर हॉल में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के सम्मेलन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया कि निगम में भाजपा के 10 साल और सरकार में आप के 2 साल के कामकाज के तरीके से जनता त्रस्त हो गई है। इन आरोपों के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर एक पुस्तिका ‘केजरीवाल का भ्रष्टाचार मौज करें रिश्तेदार’ भी जारी की गई। इस पुस्तिका में विस्तारपूर्वक यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार केजरीवाल के नजदीकी रिश्तेदारों ने भ्रष्टाचार किया है जबकि केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के खत्मे की बात करके सत्ता में आए। वे आज खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होते दिखाई दे रहें हैं। माकन का आरोप है कि दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश में कोई नहीं किया और जनता कांग्रेस के शासन से इसकी तुलना कर रही है।

उन्होंने उम्मीद जताई है कांग्रेस निगम चुनाव में भारी बहुमत हासिल कर सत्ता पर काबिज होगी। माकन ने कहा कि मई 2016 में निगम के उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के वोट फीसद में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने ब्लॉक अध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा जनता अच्छे प्रशासन की देख रही है और भाजपा शासित निगम और आप पार्टी शासित सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। वह झूठे वादों से जनता को गुमराह कर रही है। माकन ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लोगों के घर-घर जाकर भाजपा व आप पार्टी की सरकारों की विफलताओं पर पर्चे बांटने का आह्वान किया। इस सम्मेलन को पीसी चाको, पूर्व सांसद सज्जन कुमार, महाबल मिश्रा, रमेश कुमार आदि ने संबोधित किया।

पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करेंगी सोनिया गांधी!

First Published on February 1, 2017 1:32 am