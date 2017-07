साम्प्रदायिक ताकतें हिन्दुस्तान को नहीं बना सकती अपना बंधक- राष्ट्रपति चुनाव के बहाने सोनिया गांधी का नरेन्द्र मोदी पर हमला

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की बैठक में कहा कि राष्ट्रपति चुनाव संकीर्ण मानसिकता वाली साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक जंग है। पार्लियामेंट एनेक्सी में विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति चुनाव में हमारे पास भले ही संख्या ना हो लेकिन राजनीतिक जंग निश्चित रुप से लड़ा जाना चाहिए और जोरदार तरीके से लड़ा जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की बैठक में पीएम मोदी और बीजेपी पर भी जोरदार वार किया। सोनिया ने कहा कि हम भारत को उन ताकतों का बंधक बनने नहीं दे सकते और नहीं बनने देंगे जो अपनी संकुचित, विभाजनकारी और साम्प्रदायिक विचारधारा देश पर थोपना चाहते हैं।

