कांग्रेस ने कई इलाकों में सांसद फंड से लगवाए सीसीटीवी कैमरे

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने से पहले ढेरों वादे किए थे। उन वादों में एक वादा पूरी दिल्ली में 10-15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी वादा था। अब आप के दिल्ली के कमान संभाले 20 महीने बीत चुके हैं। आप वह वादा भी भूल चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया है।

माकन ने आरोप लगाया उनकी इस नीयत की वहज से ऐसा लगता है कि सरकार दिल्ली की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चतर सिंह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर करण सिंह (75 लाख) और परवेज हाशमी (50 लाख) के सांसद कोष से कुल 1.25 करोड़ मुहैया कराकर त्रिनगर, रामपुरा व केशवपुरम के 22 मुख्य मार्गों पर39 सीसीटीवी कैमरे लगवाने की शुरुआत की है। माकन ने कहा कि उन्होंने भी 2014 में अपने सांसद कोष से 1.80 करोड़ रुपए से रमेशनगर व मानसरोवर गार्डन में सीसीटीवी कैमाने लगाने के लिए फंड मुहैया कराया था।

इन क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी व रखरखाव दिल्ली पुलिस करेगी। कांग्रेस महासचिव पीसी चाको, सांसद परवेज हाशमी, डीसीपी नार्थ वेस्ट मिलिंद महादेव डूम्बरे आदि मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चतर सिंह ने की। माकन ने कहा कि दिल्ली को केजरीवाल के रुप में ऐसे मुख्यमंत्री मिले है जो काम करने की बजाय काम न करने के बहाने ढूंढते है। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को भी ठेस पहुॅचाई है क्योंकि कभी वे दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहकर पुकारते हैं तो कभी प्रधानमंत्री को मनोरोगी व साइकोपैथ कहने लगते है।

First Published on December 22, 2016 1:38 am