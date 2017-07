जेएनयू प्रशासन पर विद्यार्थियों ने लगाया परेशान करने का आरोप

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर परेशान करने और अगले सत्र के लिए उनका पंजीकरण रोकने का आरोप लगाया है। इन विद्यार्थियों में कुछ जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारी भी हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि जब तक विद्यार्थी उन पर लगे जुर्माने का भुगतान नहीं करते हैं तब तक उनका पंजीकरण नहीं हो सकता है और यही नियम भी है। छात्र संघ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जेएनयू प्रशासन ने कई विद्यार्थियों का पंजीकरण रोक दिया है जिसमें छात्र संघ के पदाधिकारी भी शामिल हैं। इन पदाधिकारियों पर कई मामलों में झूठी जांच कराई जा रही है। एक मामले में तो पदाधिकारियों को 20 हजार रुपए तक का जुर्माना और छात्रावास बदलने की सजा दी गई है।

छात्र संघ का कहना है कि हम सजा को चुनौती देने के लिए लोकतांत्रिक तरीका खोज रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने हमारा पंजीकरण भी रोक दिया है। प्रॉक्टोरियल नियमों में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि प्रशासन छात्रों का पंजीकरण रोक सकता है। छात्र संघ ने कहा कि इससे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। जेएनयू रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार ने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया है, सिर्फ उन्हीं का पंजीकरण रोका गया है। ऐसा ही विश्वविद्यालय का नियम भी है।

First Published on July 18, 2017 2:45 am