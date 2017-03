निगम चुनावों के मद्देनजर CM केजरीवाल ने लगाई वादों की झड़ी, कहा- सुप्रीम कोर्ट में जीते तो और सस्ती करेंगे बिजली

दिल्ली के आगामी निगम चुनावों के मद्देनजर उद्घाटनों के दौर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राजधानी के उत्तम नगर में सीवर लाइन और अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए दावा किया कि यदि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में जीत जाती है तो जो बिजली के दाम आधे से घट कर चौथाई हो जाएंगे। पूरे चुनावी रंग में नजर आए केजरीवाल ने कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि निगम की सभी 272 सीटें आम आदमी पार्टी की होंगी और एक साल के अंदर राजधानी की तुलना लंदन से की जा सकेगी। पूर्व तय कार्यक्रम के अनुरूप अरविंद केजरीवाल दक्षिण दिल्ली के नवजीवन विहार में चौबीसों घंटे जल-आपूर्ति का उद्घाटन करने नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने उत्तम नगर में सीवर और अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन किया और लगभग आधे घंटे तक लोगों के समक्ष दो साल के अंदर अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा दिया।

केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे बिजली कंपनियों से संबंधित मामले में यदि सरकार जीत जाती है तो जो बिजली के दाम आधे किए गए थे वो चौथाई कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘8000 करोड़ रुपए का घाटा बिजली कंपनियों ने कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार के साथ मिल कर किया था, अगर सुप्रीम कोर्ट में जीत गए तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तभी उसने अपने तीन सबसे बड़े वकील चिदांबरम, सिंघवी और सिब्बल को इन कंपनियों की तरफ से लगा रखा है, लेकिन हम भी हार मानने वाले नहीं हैं’। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, ‘दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, एक ही दुख है जब भी कभी बाहर जाता हूं तो यहां की गंदगी, कूड़े को लेकर मेरी चर्चा होती है। कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि यह हमारी जिम्मेदारी है, जबकि 20 सालों से भाजपा और कांग्रेस ने दिल्ली की सफाई के लिए जिम्मेदार निगम का बेड़ा गर्क कर रखा है। एक-एक पार्षद के पास चार-चार महंगी गाड़ियां और कोठियां हैं’।’

केजरीवाल ने हरेक से सौ लोगों की जिम्मेदारी लेते हुए आप के लिए प्रचार करने और पार्टी को विधानसभा से भी बड़ी जीत दिलवाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, पिछली बार तो 70 में 67 सीटें आई थीं। इस बार 3 भी नहीं छोड़ेंगे। एक बार एमसीडी जीत गए तो दिल्ली को चमका कर दिखा देंगे। हमारा वादा है कि आप दिल्ली की लंदन से तुलना कर लेना। एक साल बाद दुबारा यहीं मिलेंगे। केजरीवाल ने अपनी सरकार और पार्टी को सबसे ईमानदार घोषित करते हुए कहा कि उनके पास चुनाव लड़ने तक के पैसे नहीं हैं।

नीतीश कुमार ने गंगा सफाई अभियान को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, हरकत में आई मोदी सरकार

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 6, 2017 3:21 am