मेट्रो स्टेशन पर दो यात्रियों के बीच हाथापाई, सीआईएसएफ जवान ने की फायरिंग

दिल्ली के आजादपुर मेट्रो स्टेशन पर बुधवार को दो यात्रियों में टोकन लेने को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ी कि सीआईएसएफ के जवान को हवाई फायरिंग का सहारा लेना पड़ा। हालांकि, इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मामला सीसीटीवी फुटेज से सामने आया। फुटेज में दो युवकों को हाथापाई करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में कुछ लोग और एक महिला उन दोनों युवको को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोनों युवक शांत नहीं हुए।

अंत में मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा के लिए तैनात सीआईएसएफ के जवान को आना पड़ा। मामला बिगड़ता देख जवान ने रिवाल्वर निकालकर हवाई फायरिंग की। जिससे स्टेशन पर कुछ देर के लिए अफड़ा-तफरी मच गई। बाद में जवान ने दोनों युवकों को अपने हिरासत में ले लिया।

एएनआई के मुताबिक, दोनों यात्रियों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। सीआईएसएफ की शिकायत पर अब इस मामले की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने बताया है कि जांच के बाद उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

#WATCH CISF officer fires in the air to disperse a group of people who entered into a brawl at Azadpur metro station in Delhi;no one injured pic.twitter.com/A1aJZ1qE92

— ANI (@ANI) October 4, 2017