दिल्ली: पांच दिनों के बाद भी कैब चालकों की हड़ताल जारी 16 रुपए प्रति किमी किराए की मांग, कई जगहों पर तोड़फोड़

ऐप आधारित कैब चालकों की पांच दिन से चली आ रही हड़ताल खत्म होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। हड़ताल के पांचवें दिन मंगलवार को भी दिल्ली-एनसीआर में करीब डेढ़ लाख कैब्स का पहिया नहीं घूमा। ऐप आधारित कैब कंपनियां ओला और उबर की ओर से इन हड़ताली चालकों के लिए कोई लिखित आश्वासन नहीं भेजा गया है, जिस पर कैब चालकों का कहना है कि हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल का आह्वान करने वाले सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन आॅफ दिल्ली के पदाधिकारियों का कहना है कि बुधवार को भी हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मौखिक रूप में तो ओला ने हमारी मांगें मान ली हैं, लेकिन हमको लिखित में जवाब चाहिए। वहीं संगठन का कहना है कि बुधवार को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी भी हड़ताल में शामिल होंगे।

कैब चालकों की हड़ताल के कारण यात्रियों का बुरा हाल है। उन्हें अपने घर या कार्यालय के आसपास कैब नहीं मिल रही और अगर मिल भी रही है तो हड़ताली कैब चालक उनके साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार की तरह मंगलवार को भी तोड़फोड़ की घटना हुई। दरअसल, हड़ताल के बावजूद ओला और उबर की अपनी कैब सड़कों पर चल रही है, जिसे हड़ताली रेडियो टैक्सी चालक अपनी मांगें माने जाने तक नहीं चलने देना चाहते। इस बारे में सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन आॅफ दिल्ली के उपाध्यक्ष रवि राठौड़ का कहना है कि तोड़फोड़ करने वाले लोग असामाजिक तत्त्व हैं। कैब चालकों की शांतिपूर्ण हड़ताल से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उनका कहना था कि सोमवार की रात ओला को मांगों की प्रति सौंपी गई है, जिस पर ओला ने मौखिक आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब तक कोई लिखित जवाब नहीं आया है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलजीत ने बताया कि ओला उनकी प्रमुख मांगों को मान चुकी है। इससे वे 95 फीसद लड़ाई जीत चुके हैं। कमलजीत ने उम्मीद जताई कि बुधवार तक हमारी मांगों को ओला लिखित तौर पर मान लेगी। संगठन के पदाधिकारी अनवर अली ने ओला को सौंपी मांगों का जिक्र करते हुए बताया कि संगठन ने कंपनी से ड्यूटी के दौरान दुर्घटना का शिकार हुए चालक के लिए 3 लाख रुपए व चोट लगने पर 1.5 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। वहीं छोटी और बड़ी गाड़ी के लिए बेस फेयर 100 और 150 रुपए मांगा गया है, जबकि कैब चालकों को दिन में छोटी गाड़ी के लिए 14 रुपए और बड़ी गाड़ी के लिए 16 रुपए प्रति किलोमीटर किराया दर देने की मांग रखी गई है।

First Published on February 15, 2017 2:51 am