दिल्ली: छठे दिन भी कैब चालकों की हड़ताल रही जारी, केंद्र और दिल्ली सरकार की बातचीत का नहीं दिखा असर

किराए में बढ़ोतरी की मांग और कंपनियों द्वारा इंसेंटिव बंद किए जाने के खिलाफ ऐप आधारित कैब चालकों की हड़ताल छठे दिन भी जारी रही। सोमवार को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों से बातचीत के बावजूद हड़ताल खत्म होने के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं। ओला-उबर चालकों के यूनियन ने बताया कि दिल्ली के परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ बुधवार को चालकों और कंपनियों की फिर बैठक बुलाई है, लेकिन कंपनियों की तरफ से चालकों के साथ अभी तक सीधे बातचीत की कोई पहल नहीं की गई है। यूनियन ने तोड़फोड़ की घटनाओं को असामाजिक तत्त्वों की साजिश बताया और कहा कि उससे उनका कोई लेना-देना नहीं है।

ऐप आधारित कैब के सड़कों से गायब रहने का बड़ा असर कामकाजी लोगों, हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशनों पर बाहर से आने वालों पर दिखा। उन्हें या तो प्री-पेड काली-पीली टैक्सी का सहारा लेना पड़ा या फिर ओला-उबर से सफर करने के लिए कई गुना भाड़े की अदायगी करनी पड़ी। वहीं आज छठे दिन भी दिल्ली-एनसीआर के लगभग डेढ़ लाख चालक हड़ताल पर रहे और कई हजार की संख्या में जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे रहे। हड़तालियों के अनुसार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सोमवार को उनके बीच आने का आश्वासन दिया था, लेकिन नहीं आए। हड़ताल का आह्वान करने वाले सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन आॅफ दिल्ली के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक कोई समाधान नहीं निकलता हड़ताल जारी रहेगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलजीत गिल ने कहा, ‘हड़ताल गुरुवार को भी जारी रहेगी, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग गलत सूचना फैला रहे हैं जिसके आधार पर उबर ने हम पर लोगों को भड़काने का पुलिस केस दर्ज किया है।’ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के न आने पर गिल ने कहा कि वे हमसे नहीं उबर के मालिकों से बातचीत में रुचि रख रहे हैं क्योंकि उधर फायदा है।

हालांकि, कई ऐप आधारित कैब सड़कों पर चलते दिखी। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रवि राठौर ने कहा, ‘जो लोग चला रहे हैं उन्हें हम मना नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर वो हैं जो ओला या उबर की अपनी कैब हैं। दिल्ली-एनसीआर के बाहर मुंबई, तेलंगाना, अमदाबाद में भी ओला-उबर के चालक हड़ताल पर चले गए हैं। हमें हर जगह से समर्थन मिल रहा है।’ तोड़-फोड़ के आरोपों को खारिज करते हुए राठौर ने कहा, ‘असमाजिक तत्त्व हमारे नाम पर यह कर रहे हैं। हम तो शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं। मैं और अध्यक्ष छह दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, कल क्या होगा हमें मालूम नहीं, घर-परिवार चलाना मुश्किल है’।बकौल राठौर कंपनियों द्वारा इंसेंटिव बंद किए जाने के कारण चालकों की कमाई में 80 फीसद की कमी आई है। उन्होंने कहा कि 6 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चलाना कैसे संभव है। ये चालक अब 16 रुपए प्रति किलोमीटर (छोटी गाड़ियां) और 18 रुपए प्रति किलोमीटर (बड़ी गाड़ियां) के हिसाब से फ्लैट रेट तय किए जाने की मांग कर रहे हैं।

First Published on February 16, 2017 3:11 am