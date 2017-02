दिल्ली: कैब चालकों की हड़ताल से लोगों को हुई परेशानी

दिल्ली-एनसीआर में ऐप आधारित टैक्सी ड्राइवरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण शनिवार को दूसरे दिन भी यात्रियों को भारी परेशानी हुई। इस हड़ताल की मार अगले हफ्ते के पहले कार्यदिवस सोमवार को महसूस की जाएगी जब यात्री अपने गंतव्य तक जाने के लिए घर से निकलेेंगे। हजारों ड्राइवर कम किराए और ऐप आधारित टैक्सी संचालकों से बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कनॉट प्लेस में काम करने वाली गुरुग्राम निवासी सुनीता शर्मा ने बताया कि शनिवार सुबह कार्यालय जाने के लिए ओला और उबर की कोई कैब उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्हें मेट्रो लेनी पड़ी। शाम के वक्त ऐप आधारित टैक्सी संचालकों ने किराया बढ़ा दिया।

आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है क्योंकि करीब आधे दर्जन यूनियनों ने ओला और उबर समेत कैब संचालकों द्वारा उनके मुद्दे का समाधान किए जाने तक हड़ताल बने रहने की धमकी दी है। सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन आॅफ दिल्ली के उपाध्यक्ष रवि राठौड़ ने कहा, ‘हम कैब का किराया छह रुपए से बढ़ाकर 21 रुपए प्रति किलोमीटर करने की मांग कर रहे हैं’।

First Published on February 12, 2017 2:30 am