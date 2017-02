बुलेटप्रूफ जैकेट से बची पुलिसवालों की जान, दबोचा गया इनामी बदमाश

दिल्ली पुलिस ने डकैती, लूटपाट, पुलिस वाले पर हत्या के प्रयास सहित कई मामलों के वांछित 25 हजार के इनामी बदमाश अकबर को मुठभेड़ के बाद रविवार देर रात नेहरू प्लेस इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। अकबर उर्फ दानिश औैर उसके सहयोगी आसिफ उर्फ काला ने कथित तौर पर देर रात पुलिसवालों पर करीब ढाई बजे आठ राउंड गोली चलाई। लेकिन पुलिसवालों की किस्मत अच्छी थी पुलिसकर्मियों ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन हुई थी जिससे उनकी जान बच गई। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश को पकड़ लिया। दानिश शातिर बदमाश सत्यप्रकाश उर्फ सत्ते गिरोह का सदस्य है। बीते साल दिंसबर में उस पर प्रहलादपुर में भी एक पुलिसकर्मी की हत्या के प्रयास का आरोप है।

इस आरोप में पुलिस ने उस पर 25000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। अकबर के पास से अत्याधुनिक हथियार, चार जिंदा कारतूस और बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस को उसके फरार साथी आसिफ की तलाश है। जिले के पुलिस उपायुक्त रोमिल बनिया ने प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि रविवार देर रात मिली एक सूचना पर स्पेशल स्टाफ टीम ने नेहरू प्लेस में दबिश दी तभी नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास अकबर और आसिफ ने पुलिस वाले पर गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में पांच राउंड गोलियां चलाई और अकबर को दबोच लिया। पुलिस वाले पर गोलबारी के एक मामले उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। अकबर सुंदरनगरी इलाके का रहने वाला है। उसके खिलाफ सफदरजंग, न्यू उस्मानपुर, भजनपुरा और वेलकम में 14 मामले दर्ज हैं। आसिफ पर सीमापुरी, नंदनगरी, गांधीनगर और जीटीबी एंक्लेव में आठ मामले दर्ज हैं।

