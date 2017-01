विश्व पुस्तक मेला: धीमे डिजिटल भुगतान से निराश किताबों के कद्रदान

प्रगति मैदान में चल रहे पुस्तक मेले में वर्धा के अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के मंडप से रघुवीर सहाय की संचयिता खरीदने के बाद आरुषि ने डेबिट कार्ड से भुगतान करने की पेशकश की और भुगतान केंद्र पर बैठे विक्रेता ने खुशी-खुशी उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। आरुषि के खाते में 203 रुपए का भुगतान दिख रहा था लेकिन प्रकाशक की मशीन से भुगतान खारिज हो चुका था। विक्रेता ने आरुषि को समझाने की कोशिश की कि वे पैसे आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन मेले में पहली खरीदारी से उलझन की शिकार हुई आरुषि रघुवीर सहाय की किताब को छोड़ कर आगे बढ़ गई। आरुषि ने कहा कि मेरी खरीदारी की बोहनी ही खराब हो गई और उसके बाद मैंने नकद भुगतान देकर ही किताबें खरीदना उचित समझा, लेकिन इस वजह से उतनी किताबें नहीं खरीद पाई जितना खरीदना चाहती थी। रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण प्रगति मैदान में पाठकों की भीड़ उमड़ी। मेले के प्रवेश द्वार पर लंबी कतार रही। शाम चार बजे तक ज्यादातर स्टॉल लोगों से खचाखच भरे थे। लोग अपनी पसंद की किताबें चुन जल्दी से भुगतान कर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कहीं इंटरनेट नहीं काम कर रहा था तो कहीं काउंटर पर बैठे लोग स्वाइप मशीन ठीक से नहीं चला पा रहे थे। बहुत से पाठकों को 2000 रुपए के नोट के कारण भी भुगतान में जरूरत से ज्यादा समय लगा। नीति ने कहा कि उसने अपनी खरीदारी की शुरुआत 300 रुपए की किताब से की लेकिन काउंटर पर मुझे खुले पैसे वापस लेने के लिए 25 मिनट का इंतजार करना पड़ा। खाने-पीने के स्टॉल पर भी 2000 रुपए के नोट से भुगतान कर रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

पुस्तकों का लोकार्पण

अमन प्रकाशन के मंडप संख्या 9-10 पर कवि उद्भ्रांत के संस्मरणों की पुस्तक ‘कानपुर ओह कानपुर’ का लोकार्पण किया गया। वहां मौजूद वक्ताओं ने इस पुस्तक को अहम बताया। उद्भ्रांत की एक और पुस्तक ‘सृजन के दायरे’ का लोकार्पण स्वराज प्रकाशन के मंडप संख्या 238 पर किया गया। वहीं चित्रा मुद्गल ने सामयिक प्रकाशन के मंडप पर लक्ष्मी शर्मा के उपन्यास ‘सिद्धपुर की भगतनें’ का लोकार्पण किया।

कमी खली पाकिस्तान की

कलम और किताबों के मुरीद भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती के हमेशा से पैरोकार रहे हैं। लेकिन सीमा पर तकरार का खमियाजा पुस्तक प्रेमियों को उठाना पड़ा है। इस बार पुस्तक मेले में पाकिस्तान से सिर्फ एक वितरक आए हैं जबकि पिछली बार चार आए थे। विदेश मंडप के लाहौर के मनशूरत प्रकाशक के पास रविवार को उर्दू की किताबों के बारे में पूछताछ करने वालों की भीड़ लगी रही। भारत में मनशूरत के वितरक मोहम्मद शदाब भी इसलिए शिरकत कर पाए हैं क्योंकि उनका संचालन नई दिल्ली से ही होता है।

First Published on January 9, 2017 2:49 am