दिल्ली: बीएमडब्लू चालक ने मारी कैब और रिक्शा में मारी टक्कर

दिल्ली के आरके पुरम में बीएमडब्लू कार ने रविवार सुबह पहले एक कैब और फिर आॅटो रिक्शा को टक्कर मार दी जिससे कैब सवार पति पत्नी सहित चार अन्य लोग घायल हो गए। चारों का इलाज एम्स में चल रहा है। बीएमडब्लू कार के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में गाड़ी जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। दक्षिणी दिल्ली पुलिस उपायुक्त के मुताबिक आरके पुरम इलाके में महंगी बीएमडब्ल्यू कार ने रविवार को एक उबर कैब और एक आॅटोरिक्शा में टक्कर मारी जिसमें एक गर्भवती महिला समेत चार लोग घायल हो गए। यह हादसा मेजर सोमनाथ शर्मा मार्ग पर सुबह करीब आठ बजे हुआ। बीएमडब्ल्यू का ड्राइवर नशे में था, उसे हिरासत में ले लिया गया है और मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है।

कैब बैठा 28 साल की मुन्नीदाता और उनके पति 32 साल के बिट्टू लाल घायल हो गए। जिनका एम्स ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। कैब ड्राइवर 35 साल के प्रदीप ने पुलिस को बताया कि जब वह नोएडा से हवाई अड्डा जा रहा था तब बीएमडब्ल्यू ने उसकी गाड़ी में टक्कर मारी। आउटर रिंग रोड के पास ये हादसा हुआ। प्रदीप के अलावा आॅटोरिक्शा चालक 60 साल के रामचंदर भी इस हादसे में घायल हो गया। बीएमडब्लू कार को रजत चला रहा था। उसकी उम्र भी 28 साल करीब है।वह करोलबाग में रहता है। घायलों का औपचारिक बयान अबतक दर्ज नहीं किया गया है। आरोपी रजत प्रभाकर के पिता राकेश कुमार होटल कारोबारी हैं। रजत शिमला से 12वीं करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के भगत सिंह कॉलेज से बीमकॉम कर चुका है। गाड़ी हरियाण के सोनीपत के कुंडली स्थित डेलीफूड इंडिया के नाम से पंजीकृत है।

First Published on March 13, 2017 2:21 am