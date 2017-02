दिल्ली सरकार के खिलाफ भाजपा की महापंचायत

दिल्ली के किसान व भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने शनिवार को केजरीवाल सरकार के विरोध में जंतर-मंतर पर दिल्ली देहात महापंचायत आयोजित की। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, सांसद प्रवेश वर्मा, डॉ उदित राज व विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने महापंचायत को संबोधित किया। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली देहात बीते दो साल से ही नहीं, बल्कि 15 साल से उपेक्षा व अव्यवस्थित विस्तार का शिकार रहा है। दिल्ली के विकास की कीमत दिल्ली देहात के निवासियों ने चुकाई है। समय-समय पर केंद्र और दिल्ली सरकारों ने विभिन्न कामों के लिए ग्रामीण जमीनों का अधिग्रहण किया, लेकिन न तो किसान को कभी इसकी उचित कीमत मिली और न ही उनके बच्चों की शिक्षा व रोजगार के लिए कोई व्यवस्था की गई। तिवारी ने कहा कि आज भी स्थिति यह है कि अगर दिल्ली में कहीं भी कोई दुर्घटना होती है तो उसका मुआवजा संबंधित व्यक्तियों को फौरन मिल जाता है, लेकिन पिछले दो सालों में ओलावृष्टि के कारण दिल्ली के किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अपना मुआवजा पाने के लिए वे केजरीवाल सरकार के विधायकों व पटवारियों को सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा कि केजरीवाल सरकार के आने के बाद दिल्ली के गांव झुग्गी में तब्दील हो गए हैं। वहां न पीने का पानी है और न ही गंदे पानी की निकासी के लिए सीवर की व्यवस्था है। केंद्र सरकार ने दिल्ली देहात के विकास की जो योजनाएं बनाई हैं, उन्हें भी दिल्ली सरकार क्रियान्वित नहीं कर रही है। श्याम जाजू ने कहा कि दिल्ली की जनता निगम चुनावों में होने वाले त्रिकोणीय मुकाबले में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पूरी तरह नकार देगी। सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि 1993 से 1998 के बीच दिल्ली की भाजपा सरकार ने एक ग्रामीण विकास दर्शन से कार्य किया और जिन विकास कार्यों का श्रेय बाद की कांग्रेस सरकार को मिला, वह भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत डॉ साहिब सिंह वर्मा की बनाई योजनाओं का परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली में सत्ता में आने पर विकास बोर्ड की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास पर ध्यान देगी।

First Published on February 19, 2017 3:41 am