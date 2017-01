नगर निगम चुनाव के लिए दिल्ली भाजपा ने कसी कमर

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि नगर निगम चुनावों को देखते हुए आगामी चार महीने के लिए सभी कार्यकर्ता खुद को संगठन को समर्पित कर दें। उन्होंने कहा कि इन चार महीनों में सांसद से लेकर बूथ कार्यकर्ता तक सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी और मतदाताओं से सीधा संवाद करना होगा। लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए शनिवार को भाजपा ने बाहरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और महरौली जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए। मनोज तिवारी के अलावा संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, सांसद रमेश बिधूड़ी, डॉ. उदित राज और प्रदेश उपाध्यक्ष जय प्रकाश ने भी सम्मेलनों को संबोधित किया। जिला अध्यक्ष विनय रावत ने बाहरी दिल्ली, आजाद सिंह ने महरौली व मिथिलेश सिंह दक्षिणी दिल्ली जिला सम्मेलनों की अध्यक्षता की।

मनोज तिवारी ने कहा कि पुनर्वास बस्तियों व अनधिकृत कालोनियों के लोगों ने 2015 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन लोगों की तरफ केजरीवाल ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है और अब जनता में भारी निराशा और नाराजगी है। भाजपा कार्यकर्ताओं को केजरीवाल सरकार से जनता को मिली निराशा व धोखे के खिलाफ आवाज उठानी होगी और इसका परिणाम आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा।

सिद्धार्थन ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हमें हर मतदान केंद्र पर चार ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो अपनी वाक्पटुता से हर नागरिक को प्रभावित कर सकें। यह कार्य भाजपा को समाज के अंतिम व्यक्ति से जोड़ेगा। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार की लापरवाही के कारण दक्षिणी दिल्ली में पीने के पानी की बड़ी समस्या है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे केजरीवाल सरकार की ओर से विकास कार्य की उपेक्षा को जनता के बीच में उजागर करने के लिए सक्रियता से काम करें।

First Published on January 1, 2017 5:51 am