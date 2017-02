विधायकों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव गरीबों के साथ मजाक है: विजेंद्र गुप्ता

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने अपने विधायकों का वेतन 400 फीसद बढ़ाने का प्रस्ताव पेश कर गरीबों व बेरोजगारों की उपेक्षा की है और उनका मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज भी लाखों लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ाई गई है। लाखों बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा भी पूरा नहीं किया गया है। जो सरकार भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पर सत्ता में आई थी, वही पार्टी भ्रष्टाचार और घोटालों में क्यों लिप्त हो गई है। गुप्ता ने सरकार से 10 सवाल भी पूछे हैं और दिल्ली की जनता को इनका जवाब देने की मांग की है। उनकी ओर से पूछे गए सवाल इस प्रकार हैं- मनीष सिसोदिया यह बताएं कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के कितने विधायकों के पास अपनी गाड़ी थी और अब उनके पास कितनी गाड़ियां हैं? उपमुख्यमंत्री अपने किसी ऐसे विधायक का नाम बताएं जिसके पास अब अपनी गाड़ी नहीं है? 2 अक्तूबर 2015 को आम आदमी पार्टी से अलग होकर योगेंद्र यादव ने स्वराज इंडिया पार्टी बनाई।

क्या यह सच नहीं है कि उनके आम आदमी पार्टी से अलग होने के बाद मची भगदड़ को रोकने के लिए सरकार ने अपने ही विधायकों को वेतन बढ़ाकर रिश्वत देने का काम नहीं किया? क्या आप सरकार ने युवाओं को अपने वादे के अनुसार रोजगार देने का कार्य पूरा किया है, अगर नहीं तो क्या अपने विधायकों को 400 फीसद वेतन बढ़ाकर देना न्यायोचित है? भारत एक गरीब देश है। यहां करोड़ों लोगों को दो वक्त की रोटी भी नसीब भी नहीं होती। ऐसे में विधायकों का वेतन बढ़ाना गरीबों का मजाक उड़ाना नहीं है? भाजपा कार्यकर्ता दशकों तक बगैर किसी वेतन के निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते रहे। ऐसी पार्टी पर आरोप लगाना कहां तक उचित है?

सरकार ने दिल्ली के एक लाख युवा बेरोजगारों नौकरी देने और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का वाादा किया था, वह आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ है? वादों को भूलकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने जनता के पैसे से अपना घर भरना क्यों शुरू कर दिया? दिल्ली सरकार जनता को यह बताए कि उसकी प्राथमिकता क्या है? आज भी दिल्ली में लाखों लोग भूखे पेट सो जाते हैं। सरकार को ऐसे लोगों की चिंता क्यों नहीं है? जो सरकार भ्रष्टाचार दूर करने और जनता को सभी सेवाएं देने के वायदे के साथ सत्ता में आई थी, वही सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों में क्यों लिप्त हो गई है?

First Published on February 19, 2017 3:19 am