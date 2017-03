दिल्ली: बजट सत्र में केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी में भाजपा

दिल्ली भाजपा ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र में केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने इसके लिए एक विशेष रणनीति तैयार की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को इसका खुलासा करते हुए बताया कि वे केजरीवाल सरकार को अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा न करने के लिए घेरेंगे। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए आप सरकार ने बड़ी-बड़ी बातें कीं, लेकिन काम करके दिखाने के मामले में वह फिसड्डी ही रही। सरकार अनेक मामलों में पीछे हट गई और अपनी असफलताओं को लच्छेदार बातों और लुभावनी योजनाओं से ढक दिया। विजेंद्र गुप्ता ने याद दिलाया कि साल 2015 में विधानसभा में दिए गए भाषण में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वराज बजट का सपना दिखाया था। सरकार की सभी योजनाएं इसी के परिपेक्ष्य में तैयार की गई थीं। इसके क्रियान्वयन के लिए मोहल्ला सभाओं के माध्यम से नागरिकों को भागीदार बनाते हुए मोहल्ला स्तर पर विकास कार्य करने का लक्ष्य रखा गया था।

इसके लिए पहले साल 253 करोड़ रुपए दूसरे साल 350 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया था, लेकिन दो साल बीत जाने पर भी इन मोहल्ला सभाओं का कहीं अता-पता नहीं है। सरकार अपने विचारों को साकार रूप देने में बुरी तरह विफल रही है। गुप्ता ने आशंका जताई कि सरकार का तीसरा बजट, जिसे वह काम के आधार पर बनाया गया बजट कह रही है, वह भी पूरी तरह हवा-हवाई ही साबित होगा क्योंकि बड़ी-बड़ी बातें करना और उन पर अमल न करना सरकार का चरित्र बन चुका है। गुप्ता ने कहा कि वह विधानसभा में सरकार से पूछेंगे कि उसने जनता के साथ वादाखिलाफी क्यों की? वे आप सरकार की अकर्मण्यता और असफलताओं का जिक्र करेंगे, जिससे जनता जान सके कि सरकार दो साल के दौरान अपने चुनावी और बजटीय वायदों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है।

First Published on March 5, 2017 3:10 am