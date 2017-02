डीयू मामले में गंदी राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल: मनोज तिवारी

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली विश्वविद्यालय विवाद में अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाए गए आरोपों की कड़ी निंदा की है और कहा है कि वे इस मामले में गंदी राजनीति कर रहे हैं। तिवारी ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले में केजरीवाल का आचरण वैसा ही है जैसा पिछले फरवरी में कन्हैया के मामले में या अक्टूबर 2016 में तब था, जब उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविरों पर सेना और सरकार की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे।

तिवारी ने कहा कि यह शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा के विपरीत केजरीवाल ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चल रहे आंदोलन का समर्थन किया और विश्वविद्यालय परिसर को राष्ट्रविरोधी गतिविधयों का केंद्र बनाने में मदद की। अब वह दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में भी अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने फरवरी 2016 में कन्हैया को एक पीड़ित छात्र के रूप में आगे लाने का प्रयास किया और अब वे खुद के राजनीतिक लाभ के लिए गुरमेहर को पीड़ित साबित करने का प्रयास कर रहे हैं।

दिल्ली: रामजस कॉलेज में ABVP-AISA के बीच हिंसक झड़प, हुई मारपीट; जानिए पूरा मामला

First Published on March 1, 2017 4:48 am