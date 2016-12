नोटबंदी के बाद जमाखोरों पर कसी नकेल, दाम हुए कम : भाजपा

भाजपा ने दावा किया है कि नोटबंदी का फायदा अब जनता को साफ दिखाई देने लगा है। दिल्ली के जमाखोरों को यह आभास होने लगा है कि नोटबंदी के बाद अब उनका कला धंदा बंद होने वाला है। इसलिए उन्होंने दालों की जो जमाखोरी कर रखी थी, उसे खुले बाजार में खपाने को मजबूर गए हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब कैश का कारोबार नहीं चलने वाला और हर खरीद फरोख्त पारदर्शी होने वाली है। इस कारण बाजार में दालों आदि के दामों में काफी कमी आई है। दिल्ली में सभी प्रकार की दालों, गेहंू, आटा और सब्जियों के दामों में भारी गिरावट है।

नोटबंदी के पहले थोक बाजार में सारा लेन देन नकदी में होता था। इसमें भ्रष्टाचार की ज्यादा संभावना थी। नोटबंदी के कारण अब व्यापारियों का सारा लेन देन आॅनलाइन की तरफ जा रहा है। इससे मुनाफाखोरी और कालाबाजारी का रास्ता बंद हो गया है। इसका फायदा आम जनता को दामों में कमी के रूप में मिलना शुरू हो गया रहा है। यही कारण है कि आम जनता को खाने पीने की सामग्री के दामों में इजाफा देखने को नहीं मिला। इस समय थोक बाजार में चना दाल 110 रुपए प्रति किलोग्राम है जबकि 20 नवंबर से पहले यह दाल 140 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा था। 20 नवंबर से पहले अरहर दाल 105 रुपए प्रति किलो, मूंग दाल 75 रुपए, उदात्त दाल 110 रुपए, मलका 75 रुपए किलोग्राम मिल रहा है।

दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली सरकार की उदासीनता के कारण जनता को दामों में कमी का वह फायदा नहीं मिल पा रहा है। दाल मिल एसोसिएशन ने दिल्ली की जनता से कहा है कि वह एसोसिएशन के विभिन कार्यालयों से विभिन्न दालें सस्ते दर पर ले सकते हैं। इसी प्रकार सब्जियों के दामों में भरी कमी आई है। गोभी 20 रुपए प्रति किलो, पत्ता गोभी 20 रुपए, मेथी 20 रुपए, पालक 20 रुपए, बथुआ 30 रुपए किलो बिक रहा है। गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की उदासीनता के कारण जनता को जो लाभ होना चाहिए वह उन्हें होने नहीं दिया जा रहा है।

दिल्ली: करोल बाग से 3.25 करोड़ की पुरानी करंसी बरामद

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 21, 2016 2:45 am